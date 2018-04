Ortsumfahrung Rietheim-Weilheim: „Damit können wir gut leben“

Mit den Planungen für die Ortsumfahrung der B 14 um Rietheim-Weilheim soll ab 2021 begonnen werden. Das hat das Regierungspräsidium Freiburg bekanntgegeben. Am Freitag wurde die entsprechende Prioritätenliste den Bürgermeistern aus den betroffenen Gemeinden vorgestellt. Mit dabei war Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno. Dorothea Hecht hat ihn dazu befragt.

Herr Arno, die Umfahrung für Rietheim-Weilheim steht in der aktuellen Planungsliste des RP relativ weit hinten. Spaichingen zum Beispiel soll noch im laufenden Jahr geplant werden. Haben Sie damit gerechnet?

Dass Spaichingen früher dran kommt, kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn die weiteren Planungen für die Ortsumgehungen der B 14 so fortgesetzt werden, sind wir mehr als zufrieden. Vor einem halben Jahr hätten wir nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. 2021 ist ja nicht mehr lange hin!

Kommt damit auch Arbeit auf die Gemeinde zu?

Das Regierungspräsidium hat uns zugesagt, dass im Vorfeld Gespräche mit den Gemeinden stattfinden werden. Ein erstes gab es ja schon am vergangenen Freitag. Also ja, wir sind involviert in die Planung. Wir müssen die Umfahrungsstrecke ja auch bei unseren Planungen für die künftige Ortsentwicklung berücksichtigen.

Können Sie einschätzen, wie eng sich das RP an die jetzt veröffentlichten Zeitpläne hält?

Ich denke, es ist ein sehr realistischer Planungszeitplan, der so festgezurrt ist. Wir haben einen Ansprechpartner direkt in der Planungsabteilung des Regierungspräsidiums erhalten.

Das Regierungspräsidium hat eine Route für die Umfahrung eingezeichnet, die westlich an Weilheim vorbeiführt und dann durch Rietheim führt. Ist das so realistisch?

Es handelt sich hier um einen ersten Vorentwurf aus den 70er-Jahren. Dabei ist in Rietheim ein Tunnel geplant, im Prinzip wie der Kreuzstraßentunnel in Tuttlingen, nur etwas kleiner. Dadurch kommt auch die hohe Summe zustande, das Regierungspräsidium rechnet mit zirka 54 Millionen Euro. Ob das tatsächlich so umgesetzt wird, muss sich aber natürlich noch zeigen.

Ist der Termin für den Baubeginn denn schon bekannt?

Ich denke, dass die Baumaßnahme zwischen 2025 und 2030 entsprechend den Vorgaben des Bundesverkehrswegeplanes umgesetzt werden sollen. Etwas Konkreteres lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Die Planung für die Umfahrung der B 14 um Rietheim-Weilheim soll 2021 beginnen ...

Ja, und zwar im ersten Halbjahr. Die Umfahrung in Rietheim-Weilheim soll auch Thema in der heutigen Gemeinderatssitzung sein.