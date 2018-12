Originelle Figuren schmücken Weihnachtsmarkt in Rietheim-Weilheim

Schneemänner aus Socken, Reis und Wolle, Sterne in verschiedenen Variationen, Nagelbilder, knuffige Wichtel und viele weitere Figuren und Waren haben am Freitag in Rietheim-Weilheim den Weihnachtsmarkt ausgeschmückt.

Trotz des nasskalten und dauerhaften leichten Regens formte der Weihnachtsmarkt, den die Gemeinde veranstaltete, beim Rathaus in Rietheim den Treffpunkt Nummer eins in der Doppelgemeinde. Mehrere Vereine, das Deutsche Rote Kreuz und weitere Einrichtungen verkauften Punsch, Glühwein, Crêpes und weitere Leckereien.

Der Rietheimer Kindergarten hatte eine Los-Aktion im Angebot. Das Jugendreferat bot heiße Schokolade und Weihnachtstee in Tassen an, die die Jugendlichen gestalteten und verkauften. Für die Kleinen schaute der Nikolaus vorbei.