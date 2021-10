Newcastle-Krankheit: Sind die Tiere befallen, sterben sie

Die Impfaktion des Kleintierzuchtvereins Rietheim-Weilheim gegen die Newcastle-Krankheit findet am Sonntag, 24. Oktober, statt. Eine Anmeldung ist für alle Halter unbedingt erforderlich. Diese kann per E-Mail an ina.bluemel@googlemail.com oder via WhatsApp 0162 / 340 46 49 mit folgenden Angaben: Name ,Telefonnummer und Anzahl/Rasse der Tiere, erfolgen. Eine Impflicht besteht für alle Geflügelhalter, unabhängig davon, wie viele Tiere sie halten. Im Verein wird registriert, welche Tiere geimpft werden. Bei Bedarf kann auch eine Impfbescheinigungen ausgestellt werden.