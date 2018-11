Neuer Schulbus soll dank Spende angeschafft werden

Das Familienunternehmen Marquardt aus Rietheim-Weilheim hat dem Förderverein der Christy-Brown-Schule eine Spende in Höhe von 5000 Euro überreicht. Insgesamt 125 Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen besuchen täglich diese staatliche Ganztagesschule.

Marianne Winkler, Schulleiterin der Christy-Brown-Schule, freut sich über die Spende von Marquardt. Sie sagt in einer Pressemitteilung: „Das Geld kommt für uns wie gerufen. Unser derzeitiger Schulbus ist in die Jahre gekommen und der Betrag wird in die Anschaffung eines neuen fließen“ Dieser werde gebraucht, um Schülern zum Beispiel die Fahrt zu Lerngängen oder ins Schullandheim zu ermöglichen. Marquardt-Personalleiter Thomas Braun sagte bei der offiziellen Spendenübergabe, dass er von dem Engagement der schule beeindruckt sei und das Unternehmen mit einer Spende gerne einen Beitrag dazu leisten möchte.