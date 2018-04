Mehr als 50 Neubürger sind der Einladung von Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno zum diesjährigen Neubürgerempfang ins Rathaus nach Rietheim gefolgt. Dabei haben die Vereine ihre Aktivitäten und Angebote vorgestellt.

Die Stühle im Sitzungssaal des Rathauses waren restlos besetzt, als Arno zum dritten Neubürgerempfang sowohl die Neubürger, als auch zahlreiche Vereinsvorstände, Gemeinderatsmitglieder und Rathaus-Mitarbeiter begrüßte.

Insgesamt habe die Verwaltung 145 Einladungen in den zurückliegenden zwölf Monaten an die Neubürger verschickt – rund 50 folgten dieser Einladung. Arno bezeichnete eingangs das Interesse als „sehr erfreulich“, nicht zuletzt, weil mehrere Familien mit ihren Kindern zusammen zum Neubürgerempfang kamen.

Jochen Arno stellte zunächst seine Gemeinde vor, erklärte welche Angebote es in der Doppelgemeinde gibt, darunter die Grundschule mit einer Ganztagesbetreuung und zwei Kindergärten. Er betonte, dass die Gemeinde derzeit rund 2800 Bürger registriere und die Zahl stetig wachse. Ebenso lobte er die Entwicklung der Geburtenzahl. Der Bürgermeister erklärte zudem, welche Maßnahmen umgesetzt wurden, derzeit über die Bühne gehen und welche Vorhaben die Gemeinde in Zukunft verwirklichen will, wie die Umgehungsstraße, den Bau einer neuen Sporthalle und eines Kindergartens (wir berichteten). Er machte auf verschiedene Freizeitaktivitäten in Rietheim-Weilheim und Drumherum aufmerksam, und kam dabei auf unterschiedliche Wanderrouten zu sprechen.

Da unter den Neubürgern zahlreiche Familien mit Kindern sind, präsentierte die Jugendreferentin der Gemeinde, Anita Lin, ihre Aufgabengebiete. Sie betonte, dass sie für persönliche Probleme, Fragen und Themen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe und das Ideen, Pläne und Vorschläge, wie man die Doppelgemeinde attraktiver gestalten könnte, an sie gerichtet werden dürfen.

Im Anschluss stellten sich die Vorsitzenden und Funktionäre der örtlichen Vereine den Neubürgern vor, darunter die Nachbarschaftshilfe, der Turn- und Sportverein Rietheim, Turnerbund Weilheim, Obst- und Gartenbauverein, Kleintierzuchtverein, Gesangverein, Musikverein sowie die Feuerwehr, die CDU-Ortsgruppe und die evangelische Kirchengemeinde.

Bei einem Stehempfang entwickelten sich viele Gespräche zwischen den Neubürgern, den Vereinen und dem Bürgermeister. Gerade die neuen Familien knüpften mit Sekt und weiteren kühlen Getränken erste Kontakte mit den örtlichen Sportvereinen und zeigten Interesse an den verschiedenen Abteilungen und Sportarten, die die Vereine für die Doppelgemeinde im Angebot haben.