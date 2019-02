Die Gemeindeverwaltung Rietheim-Weilheim hat am Schmotzigen Donnerstag den Ärztemangel in ihrer Doppelgemeinde beseitigt – und das gleich mehrfach und auf ganz eigene Art und Weise.

So verwandelte sich beispielsweise Schultes Jochen Arno in Chefarzt „Dr. Einlauf“, Linda Kupferschmid vom Einwohnermeldeamt wurde zur „Dr. Kreislauf“ und Bauhof-Leiter Patrick Kirchner hatte die ehrenvolle Aufgabe und kümmerte sich als Frauenarzt „Dr. Spreizer“ um die Damenwelt.

Mit diesem originellen Thema, den täuschend echten Outfits in weißen Kitteln und „Blutkonserven“ warteten sie auf das Narrenvolk. Angeführt vom neuen Narrenpräsidenten Marco Hipp, ließen die Notenchaoten mit der passenden und lautstarken Musik nicht lange auf sich warten. Im Schlepptau hatten die Musiker ganz traditionell die Ganspferchweiber. Ob der Quereinstieg der frischgebackenen Ärzte gelang, fand die Narrenkameradschaft schnell heraus.

Verschiedene Krankheiten wie Migräne, Fußpilz oder Durchfall mussten die Ärzte zeichnen und ihr Chefarzt erraten. Der Test glückte. Arno wurde als Belohnung von den Narren zum „24-Stunden-Medizinmann“ ernannt. Da lachte sogar Ex-Narrenpräsident Achim Grüner, der als „Ex-Präse“ die Fasnacht „ganz entspannt“ warhnehme und dabei fröhlich das vermeintliche Blut aus der Konserve trank, ehe die Narrenkameradschaft die Schüler und Kindergärten befreiten.

Als „Bob der Baumeister“ mit gelben Helmen und dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehn“ begrüßten die Weilheimer Kinder und Erzieher die Narren und den Schultes, der nun zusätzlich auch als Baumeister für den neuen Kindergarten unterwegs war. Arno wurde am Abend am Alten Schulhaus in Weilheim abgesetzt, er überließ den Rathausschlüssel den Narren. Bereits am Nachmittag zogen mehr als 100 Hemdglonker durch Weilheim und statteten den Betrieben einen Besuch ab.