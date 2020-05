Nach einem Einbruch in ein Tankstellengebäude am Samstag, 9. Mai, zwischen 2.45 und 3 Uhr und dem Diebstahl des dort aufgestellten Geldautomaten sucht die Kriminalpolizei weiter nach Zeugen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Total Tankstelle in der Straße Langes Gewand zwischen Rietheim und Weilheim. Nach bisherigen Erkenntnissen seien mehrere männliche Täter in den Tankstellen-Shop eingebrochen, indem sie mit einem weiß lackierten Fiat Ducato rückwärts gegen die Schiebetür fuhren. Vermutlich mit Stahlseilen oder Spanngurten befestigten sie den Geldautomaten am Fahrzeug und rissen ihn aus der Verankerung. Anschließend luden sie ihn in den Transporter und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen über die B 14 in Richtung Spaichingen/Rottweil/Bundesautobahn A 81 und vermutlich weiter in Richtung Norden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die das Tatfahrzeug in der Nacht zum Samstag gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0741/4770 zu melden. Vermutlich seien die Tatverdächtigen etwa eine Viertelstunde vor der Tat aus Richtung Spaichingen an den Tatort herangefahren. Der Geldausgabeautomat war laut Polizei wegen der derzeitigen Krisensituation außer Betrieb und nicht mit Bargeld bestückt.