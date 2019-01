MV Rietheim-Weilheim hat sechs neue Ehrenmitglieder

In der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Musikvereins Rietheim-Weilheim im Gasthof Traube hat der Vereinsvorsitzende Martin Kupferschmid am Donnerstag zahlreiche langjährige fördernde Mitglieder geehrt und sechs davon zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Alle turnusgemäß zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Jasmin Vosseler als Stellvertretende Vorsitzende, Rebecca Raible als Schriftführerin, Johannes von Morstein, Annabell Reger und Markus Haag als aktive Beisitzer, Richard Hartelt und Katharina Raible als Beisitzer für die passiven Mitglieder sowie Sina Broschinski als Jugendleiterin.

77 Einsätze, davon 43 Proben und 16 Auftritte: So lautete die Bilanz des Ersten Vereinsvorsitzenden Martin Kupferschmid fürs vergangene Jahr. Der Musikverein zähle derzeit 345 Mitglieder, berichtete Kupferschmid weiter, davon seien 170 Förder- und 112 Ehrenmitglieder. Von 63 aktiven Musikern seien 27 jünger und 36 älter als 18 Jahre. Musikalische Verstärkung wünscht sich der Vorsitzende dringend im tiefen Blech. Er appellierte an alle, aktiv für neue Musiker zu werben.

Das Programm des Frühjahrskonzerts 2018 hatte Dirigent Oliver Helbich aus einer Wunschliste seiner Musiker zusammengestellt. „Die Musiker haben sich im Konzert wiedergefunden“, sagte Helbich. Vorsitzender und Dirigent waren sich einig: Das Konzert war erfolgreich, aber gleichzeitig auch eine musikalische Herausforderung.

Beim Frühjahrskonzert 2019 wird der Programmumfang dafür etwas geringer sein, denn es ist als Doppelkonzert mit dem Musikverein Gosheim geplant. Die Jugendkapelle wird das Konzert eröffnen. Wie im vergangenen Jahr findet auch 2019 wieder ein Adventskonzert in der evangelischen Kirche Rietheim statt. Dirigent Helbich freut sich darauf, gemeinsam mit den Musikern die stilistische Vielfalt des Orchesters weiter zu entwickeln.

Helbich leitet auch die Jugendkapelle, die sich aus Jungmusikern aus Rietheim-Weilheim, Seitingen-Oberflacht und Wurmlingen zusammensetzt. Er erinnerte an das musikalische Highlight des Nachwuchses im vergangenen Jahr, ein Musical in Kooperation mit der Musikschule Tuttlingen, dem Musikverein Wurmlingen und der Konzenbergschule, bei dem in Wurmlingen insgesamt 200 junge Mitwirkende auf der Bühne standen.

Nachdem das Oktoberfest nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, ausverkauft war, haben laut Kassiererin Denise Koch nur die großzügigen Sponsoren ein Minus in der Kasse für die Veranstaltung abgewendet. Deshalb wird der Verein hier neue Wege gehen. Der Vorstand holt im November 2019 die bekannte Band „Dorfrocker“ für ein Konzert die Jahnhalle. Der Vorverkauf dafür beginnt demnächst.

Denise Koch berichtete von einem soliden Kassenstand. Im Gegensatz zum Jahr davor, konnte der Verein einen Gewinn von mehr als 2300 Euro erzielen. Die Vereinseinnahmen werden mit Auftritten und Aktionen, wie etwa den Altmaterialsammlungen, erwirtschaftet. Doch besonders zu Buche schlägt laut der Kassiererin die hohe Spendenbereitschaft. Bürgermeister-Stellvertreter Achim Grüner betonte, auch die Gemeinde wisse das Engagement der Musiker bei allen erdenklichen Anlässen zu schätzen, denn: „Ein Fest ohne Musik ist kein Fest.“

Die Geehrten: Insgesamt 14 fördernde Mitglieder ehrte der Vorsitzende Martin Kupferschmid für langjährige Vereinszugehörigkeit:

Mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre: Melanie Hauser.

Mit der Ehrennadel in Gold für 30 Jahre: Johannes Storz, Peter Steinseufzer, Klaus Schumacher, Holger Mayer, Elmar Dreher, Arne Lampke und Rudi Ackermann. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre und der Ernennung zu Ehrenmitgliedern: Roland Schmutz, Hans-Peter Martin, Bernd Hauser, Simone Deger, Wolfgang Brugger und Ute Koch.

Hier die Vorschau auf die Aktivitäten des Musikvereins Rietheim-Weilheim 2019:

23. März: traditioneller Seniorennachmittag

4. Mai: Doppelkonzert mit dem Musikverein Gosheim

6. Juli: Jugendwerbung in der Gemeindehalle Rietheim

29. November: Konzert „Dorfrocker“ in der Jahnhalle (hör)