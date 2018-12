Musikverein Rietheim-Weilheim spielt klassische und flotte Stücke

Abschalten von der stressigen Vorweihnachtszeit, entspannen und genießen – all das ist rund 200 Zuhörern am Sonntagabend gelungen. Der Musikverein Rietheim-Weilheim hat beim Weihnachtskonzert für besinnliche Stimmung gesorgt sowie klassische und flotte Stücke gespielt.

Mit „Vita pro musica“ begrüßten die Musiker ihr Publikum. Schnell war klar, dass mit diesem festlichen Werk von Thiemo Kraas der Abend ein Hörgenuss wird. Der Musikverein fuhr mit allen Registern direkt das volle Programm auf, ließ kraftvoll hören, welche Vielfalt er zu bieten hat.

Mit einem gefühlvollen Einstieg und der Dominanz der Klarinetten begann „…to realms of endless day“. Dirigent Oliver Helbich wanderte gekonnt von einem Register zum nächsten und betonte dabei, worauf es bei dem lyrischen Stück von Johnnie Vinson ankommt: Hellere und zarte Passagen wechselten sich mit dramatischen und kraftvollen Einsätzen der Musiker ab.

In den Pop-Genuss kamen die Besucher zum ersten Mal bei „Sbandiamo!“ von Jacob de Haan. Nach dem Ritt durch die Pop- und Marschrhythmen präsentierte der Musikverein Thomas Asangers „A sign for freedom“. Hörbar überwanden die Hauptakteure die nationalen Grenzen – ganz nach dem Sinnbild des Stücks, das das Gemeinsame vor das Trennende stellen soll. Die Weihnachtsgeschichte, die von Katharina Raible erzählt wurde, ergänzten die Musiker wie mit „Gloria in excelsis Deo“. Überhaupt war das Weihnachtskonzert kurzweilig und unterhaltsam. Das Zusammenspiel der einzelnen Instrumente harmonierte als eine Einheit. Die Pauken und das Glockenspiel setzten an der richtigen Stelle weitere Akzente.

Den Höhepunkt in der evangelischen Kirche markierten die mehr als 30 Musiker wenig später mit dem weltbekannten Song von Bryan Adams „Christmas Time“. Sie spielten es schneller und flotter als es der Rocksänger im Original singt. Dennoch setzten sie die Nummer gefühlvoll in Szene und drückten dem Lied ihren eigenen Stempel auf. Ein Applaus der Zuhörer bestätigte diesen gelungenen und bemerkenswerten Auftritt. Und wie die Lyrik des Songs erzählt, wünschten sich in dem Moment auch die Rietheim-Weilheimer, dass Weihnachten jeden Tag wäre. Das monatelange Proben für dieses Konzert zahlte sich aus.

Rund um den Globus ist auch „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ von Johnny Marks aus dem Jahr 1949 bekannt, dass der Verein seinem Publikum nicht vorenthalten wollte und gekonnt spielte. Den Abschluss eines durchweg abwechslungsreichen und hörenswerten Weihnachtskonzerts bildeten die Zuhörer mit ihrem Gesang und die Musiker an ihren Instrumenten mit „Kommet ihr Hirten“ und „Fröhliche Weihnacht überall“.

Der Musikverein erhielt am Ende von den Konzertbesuchern einen langanhaltenden Applaus und mehrere Spenden als Dankeschön für einen gelungenen Abend mit jeder Menge weihnachtlichem Hörgenuss.