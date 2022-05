Musikverein Rietheim-Weilheim begrüßt den Mai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 1. Mai startete der Musikverein bereits um 8 Uhr in der Früh in Weilheim, um mit Marschmusik durch die Ortsmitte zu marschieren. Anschließend ging es weiter auf den Rußberg, wo beispielsweise „Wie lieblich ist der Maien“ gespielt wurde. Nach einem Stopp auf dem Höfle versammelten sich die Musiker/innen am Probelokal in Rietheim, um ebenfalls in Formation und mit Marschmusik durch die Straßen zu laufen. Den Abschluss machte der Verein bei stets trockenem Wetter in Bulzingen. Vielen Dank an alle Zuhörer, Unterstützer und Spender, welche diesen Tag zu einem absoluten Highlight machten!