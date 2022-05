Musikverein ehrt langjährige aktive Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Frühjahrskonzertes am 14. Mai hat der Musikverein Rietheim-Weilheim die Ehrungen von langjährigen aktiven Musikerinnen und Musikern vorgenommen. Coronabedingt konnten diese Auszeichnungen in den vergangenen zwei Jahren leider nicht stattfinden, sodass an diesem Tag sage und schreibe 16 Ehrungen getätigt wurden.

Hierbei konnte der Musikverein gleich drei Personen für ihre 50-jährige aktive Vereinstätigkeit auszeichnen: Reinhold Henkel, Markus Klaiber sowie Wolfgang Messner erhielten jeweils die Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie den Ehrenbrief. Des Weiteren erhielt Markus Klaiber die Dirigentennadel in Gold mit Diamant für seine 40-jährige Tätigkeit.

Folgende Mitglieder wurden für ihre aktive Tätigkeit geehrt: Jasmin Vosseler und Thomas Diefenbacher (10-jährige aktive Tätigkeit); Annabell Reger und Christian Ladurner (20-jährige aktive Tätigkeit); Simone Teufel und Ingo Merz (30-jährige aktive Tätigkeit); Eugen Haller (40-jährige aktive Tätigkeit); Reinhold Henkel, Markus Klaiber und Wolfgang Messner (50-jährige aktive Tätigkeit).

Außerdem wurden folgende Ehrungen für ehrenamtliches Engagement verliehen: Annabell Reger und Markus Haag (10-jährige ehrenamtliche Unterstützung); Martin Kupferschmid und Denise Koch (10-jähriges ehrenamtliche Tätigkeit); Katja Hauser (20-jähriges ehrenamtliche Tätigkeit); Markus Klaiber (40-jährige Tätigkeit als Dirigent).

Die Auszeichnungen wurden durch den Blasmusikverband Baden-Württemberg vorgenommen. Im Namen des Musikvereins bedankte sich 1. Vorsitzender Martin Kupferschmid ganz herzlich bei allen Geehrten für ihr Engagement und die langjährige Unterstützung.