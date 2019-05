Auf der Gemeindeverbindungsstraße vom Rußberg in Richtung Dürbheim ist am Montag ein Motorradfahrer wegen eines Fahrfehlers gestürzt. Der 18-Jährige fuhr laut Polizei gegen 16 Uhr durch eine Linkskurve. Wegen eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem nahe gelegenen Waldstück blieb er liegen. Er verletzte sich beim Sturz. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Motorrad, einer Yamaha, entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst holte es ab.