Weil ein Autofahrer am Freitagnachmittag einen Motorradfahrer übersehen hatte, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Autofahrer fuhr in der Bahnhofstraße und wollte die Hauptstraße (Bundesstraße 14) in Richtung alter Garten überqueren. Hierbei übersah er ein bevorrechtigt heranfahrendes Motorrad. Der Fahrer des Motorrades musste stark abbremsen und stürzte auf die Fahrbahn. Beim Sturz erlitt er leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Gesundheitszentrum eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.