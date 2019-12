Martina Müller erhält zum 26. Mal das Sportabzeichen

Insgesamt 23 Erwachsene haben beim Turnberbund (TB) Weilheim in diesem Jahr das Sportabzeichen mit Bravour absolviert. Im Rahmen der Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier des Vereins verlieh der sportliche Leiter Thomas Zepf am Samstag in der Jahnhalle die entsprechende Auszeichnung.

Die Sportbegeisterten mussten um das Deutsche Sportabzeichen, das der Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verleiht, erfolgreich zu bestehen, in mehreren Bereichen überzeugen. Dazu gehörten Prüfungen in Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination.

Die TB-Sportlerin Martina Müller bekam von Thomas Zepf ihr 26. Sportabzeichen verliehen – in diesem Jahr in Gold. Unter den Erwachsenen waren aber auch mehrere Mitglieder dabei, die zum ersten Mal die DOSB-Auszeichnung erhielten. Thomas Zepf betonte, dass die Anzahl der verliehenen Sportabzeichen eine „stolze Summe“ sei.

Das Deutsche Sportabzeichen haben mit Nennung von Namen, Ergebnis und Häufigkeit bestanden: Alexander Mattheis, Gold, 1; Johannes Bleicher, Bronze, 1; Tabea Heizmann, Silber, 1; Rebecca Bleicher, Bronze, 1; Yvonne Dreher, Bronze, 1; Thomas Raible, Gold, 2; Andreas Hipp, Silber, 2; Michael Hipp, Gold, 2; Tobias Bacher, Gold, 3; Jasmin Rack, Gold, 3; Andre Ott, Gold, 4; Iris Raible, Gold, 4; Thomas Zepf, Bronze, 6; Sabine Kupferschmid, Silber, 6; Inge Heizmann, Silber, 7; Saskia Hipp, Gold, 8; Ika Bräunlinger, Gold, 11; Ute Mattheis, Gold, 14; Melanie Bacher; Gold, 15; Katja Bacher, Gold, 20; Gerhilde Riemer, Gold, 22; Jeanette Hipp, Gold, 24 und Martina Müller, Gold, 26. (schn)

Außerdem schafften sechs Familien das diesjährige Sportabzeichen. Drei Familienmitglieder aus mindestens zwei Generationen sowie die entsprechende sportliche Leistung waren dafür nötig. Erfolgreich gemeistert haben dies in diesem Jahr: Familie Heizmann mit Inge, Tabea und Jana; Familie Raible mit Iris, Thomas, Marc und Maik; Familie Hipp mit Saskia, Andreas Jule und Kyra, Familie Hipp mit Jeanette, Michael und Corinna; Familie Bacher mit Tobias, Melanie, Finn und Leonie sowie die Familie Bacher mit Katja, Liv-Marit und Jon-Einar. (schn)