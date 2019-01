Marquardt-Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall nähern sich an

In der Diskussion um die neue flexible Arbeitszeitregelung, die seit Beginn des Jahres 2019 in der Metall- und Elektrobranche gilt, haben sich die Geschäftsführung und der Betriebsrat des Mechatronik-Unternehmens Marquardt in Rietheim-Weilheim sowie die IG Metall angenähert.

Am Donnerstag fand ein Gespräch der drei Parteien statt. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Klaus-Peter Manz, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt, die auch für den Kreis Tuttlingen zuständig ist, dass allerdings kein „spruchreifes Ergebnis“ erzielt werden konnte. In zwei Wochen soll ein weiteres Gespräch stattfinden.

Hintergrund der Gespräche ist, dass ein Teil der Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie seit Januar 2019 die Wahlmöglichkeit für mehr Freizeit, dafür weniger Geld hat. Beschäftigte, die Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder schon lange in Schicht arbeiten, können pro Jahr acht zusätzliche Tage frei nehmen, wenn sie im Gegenzug auf einen Teil des neuen, jährlich ausgezahlten tariflichen Zusatzgeldes in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsentgelts verzichten. Der Automobilzulieferer Marquardt gewährt das seinen Mitarbeitern im Moment nicht (wir berichteten).

Manz könnte sich einen Kompromiss vorstellen, sowohl die Anzahl der freien Tage, als auch das Geld zu halbieren. Bis zum nächsten Gespräch der Beteiligten will die IG Metall weitere Vorschläge erarbeiten.

Marquardt-Pressesprecher Ulrich Schumacher teilte schriftlich mit: „Die Marquardt-Geschäftsführung, der Betriebsrat und die IG Metall sind im Gespräch und werden den konstruktiven Dialog fortsetzen.“ Der Betriebsratsvorsitzende von Marquardt, Antonio Piovano, sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Gespräche weiterlaufen würden und man einen Konsens suche.