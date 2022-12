Marquardt eröffnet Entwicklungszentrum in Indien

Die Firma Marquardt hat ein neues Entwicklungszentrum in Indien eröffnet. Wie der Mechatronik-Spezialist mitteilt, arbeiten in Pune in Indien 450 Experten unter anderem an neuen Lösungen für die E-Mobilität. Darüber hinaus beginne das Familienunternehmen jetzt mit dem Bau eines neuen Produktionswerks bei Pune.

„Indien ist ein sehr schnell wachsender Markt und für unser künftiges Geschäft in Asien ein weiteres wichtiges Standbein“, teilt Harald Marquardt, der Vorsitzende des Vorstands, in einer Pressemitteilung mit. Bereits seit vielen Jahren entwickle Marquardt dort „für renommierte Hersteller“ mechatronische Lösungen, auch für Kunden in anderen Ländern. Mit dem neuen Produktionswerk „wollen wir den rasant steigenden Bedarf insbesondere der indischen Fahrzeughersteller noch besser bedienen und die Elektrifizierung der Mobilität mitgestalten“, so Marquardt.

So treiben die Ingenieure in Pune laut Mitteilung Lösungen für Batteriemanagementsysteme für elektrisch betriebene Fahrzeuge voran. Das Team arbeitet dabei sowohl für lokale als auch globale Projekte, bei denen es eng mit den anderen Entwicklungsstandorten in Deutschland, Rumänien, den USA und China vernetzt sei.

In Indien wird das Entwicklerteam zudem weiter wachsen: Im neuen Gebäude haben doppelt so viele Beschäftigte wie bisher Platz. Auch durch das neue Produktionswerk schafft Marquardt nach eigenen Angaben mehrere hundert neue Arbeitsplätze. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern Fläche entstehen bis Mitte 2024 neben Montagelinien eine eigene Elektronikfertigung und eine Logistik.