Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl von etwa einer halben Tonne Kupfer sowie mehreren Kabeltrommeln und Kabelstücken geben können. Die Straftat wurde laut Mitteilung in der Nacht zum Donnerstag zwischen 22 und 2 Uhr bei einem Verwertungsbetrieb in dem am nördlichen Ortsrand von Weilheim an der B 14 befindlichen Gewerbegebiet begangen.

Unbekannte Täter begaben sich innerhalb dieses Tatzeitraums auf das Firmengelände des Verwertungsbetriebes und stahlen das Material im Gesamtwert von etwa 2000 Euro.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zu einem vermutlich benutzten Transportfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, zu melden.