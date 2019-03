Für Conny Hagen ist das Wochenende vom 30. und 31. März ein besonderes: Dann wird sie in einer ehemaligen Fabrikhalle in Rietheim-Weilheim ihre erste Kunstausstellung eröffnen. Dort zeigt sie Keramik-Gegenstände und Acrylbilder.

Mit jedem Kunstwerk, das Hagen aufgehängt und aufgestellt hat, wird die eintönige Fabrikhalle nahe der Bäckerei Haffa in Rietheim ein bisschen bunter. An den Wänden sind Acrylgemälde in verschiedenen Größen, Formen und Farben angebracht. Auf Tischen hat die 58-jährige Künstlerin aus Rietheim Schalen, Vasen, Windlichter und viele weitere Objekte aus Keramik drapiert.

Am Samstag gibt es Musik und ein Buffet

Es ist Hagens erste Kunstausstellung überhaupt: Ihre Kunstwerke habe sie bisher in ihrem Haus aufgehängt und die Keramik-Objekte in einem Raum aufbewahrt, berichtet sie und ergänzt: „Mit der Zeit ist einiges zusammengekommen.“ Letztlich hätten sie ihre Freunde und Bekannten dazu bewegt, ihre Werke auch mal öffentlich zu zeigen. Zumindest am Samstag, 30. März, wird es ein Programm mit Musik und Buffet geben. Am Sonntag, 31. März, sind die Werke ebenso zu sehen.

Das Künstlerische lag Hagen schon immer im Blut: „Als Kind habe ich gerne gemalt und gezeichnet“, erinnert sie sich. Zu Beginn der 1990er-Jahre widmete sie sich verstärkt der Kunst. „Angefangen habe ich mit Aquarell“, erzählt Hagen. Dann habe sie mit Pastellkreide gearbeitet, jetzt mit Acryl.

Hagen verwendet Kaffee, Sand und Netze

Nebenher hat die Hobbykünstlerin noch Keramik-Objekte hergestellt. Für ihre kreative Arbeit hat sie zwei Räume in ihrem Haus zur Verfügung. „Am liebsten male ich geometrische Dinge“, sagt sie. Außerdem versucht sie sich gern an verschiedenen Techniken, verwendet für ihre Acrylbilder Materialien wie Kaffee, Sand oder Netze. Das Handwerk dafür habe sie sich selbst angeeignet, sagt sie.

Neben den Gemälden zeigt Hagen bei der zweitägigen Ausstellung auch Skulpturen und Keramik-Gegenstände. „Für Salzstangen oder Nüsse“, erklärt Hagen einen möglichen Verwendungszweck. Auch Engel-Figuren hat die Hobbykünstlerin hergestellt, die sie den Besuchern zeigen wird.