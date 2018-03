Der Kreisverband Tuttlingen für Obstbau, Garten und Landschaft hat am Freitagabend in der Gemeindehalle in Rietheim seine diesjährige Kreisverbandsversammlung abgehalten. Zahlreiche Vorstände und Fachwarte der insgesamt 32 Obst- und Gartenbauverbände aus dem Landkreis mit seinen 35 Gemeinden nahmen daran teil. Mit dabei: Landrat Stefan Bär und Jochen Arno, Bürgermeister der Gemeinde Rietheim-Weilheim.

Die Rück- und Ausblicke durch den ersten Vorsitzenden Hans Weber, Schriftführer Günter Martin und Kassen-Chefin Lotte Jelicic ließen keine Beanstandungen aufkommen. Im Gegenteil, sie bewiesen die vielseitige Tätigkeit aller Beteiligten.

Ein Thema liegt den Verantwortlichen des Kreisverbandes am Herzen: Die Schaffung einer neuen Stelle eines Kreisfachberaters beim Land-ratsamt Tuttlingen. Mit einem Brief hatte sich der Kreisverband an Landrat Bär und die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden des Kreistages gewandt. „Das Thema Verlust der Artenvielfalt und Insektensterben sollte uns alle beschäftigen und fordern“, so Weber. „Eine fachliche Unterstützung von Seiten des Landkreises hinsichtlich Information und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch der Kontrolle von vorgegebenen Maßnahmen, kann, unter anderem zu den genannten globalen Themen, eine hervorragende Motivation für eine Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und den 32 Obst- und Gartenbauvereinen sein und fördern“, sagte der Vorsitzende.

Er nahm auch Bezug auf den vom Kreisverband im vergangenen Jahr durchgeführten Fachwartekurs, an dem 16 Interessenten teilgenommen hatten. „Die Organisation war eine Herausforderung für uns“, erklärte Weber. „Es kann aber auch nicht sein, dass Fachwarte, beziehungsweise Obst- und Gartenbauvereine, den Kurs und die Fortbildungen bezahlen, und zusätzlich für viele weitere Aufgaben und fachliche Fragen ehrenamtlich zur Verfügung stehen können.“ In dem Brief wird jedoch mit Nachdruck darauf verwiesen, dass die bisherige Unterstützung seitens des Landratsamtes, insbesondere des Landwirtschafts- und Umweltamts, gut sei.

Landrat kann nichts versprechen

Landrat Stefan Bär erklärte in seiner Ansprache, dass die Arbeit der Obst- und Gartenbauvereine sehr hoch angesehen sei. Der Antrag auf Schaffung einer neuen Stelle eines Kreisfachberaters könne jedoch erst Ende des Jahres anlässlich der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2019 beraten werden. „Es wird sicherlich schwierig, eine völlig neue Stelle zu schaffen und ich kann nichts versprechen“, betonte der Landrat. „Wir müssen über den gemeinsamen Auftrag, Wissen und Bildung an andere weiter zu geben, wie es beispielsweise schon an Kindergärten und Schulen geschieht, optimieren und überlegen, wo wir eine gemeinsame Schnittstelle finden können. Das Landwirtschaftsamt hat immer ein offenes Ohr. Ich denke, dass wir uns Anfang Sommer zusammensetzen sollten“, so Bär.

Vorsitzender Weber gab zudem bekannt, dass gemeinsam mit dem Kreisverband Rottweil ein Verein „Baum- und Fachwartevereinigung Rottweil-Tuttlingen gegründet werde, Vereinsgründung ist im April in Seedorf.