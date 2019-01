Knapp zwei Millionen Euro für Kindergärten in Rietheim-Weilheim

Die Gemeinde Rietheim-Weilheim will dieses Jahr rund 2,5 Millionen Euro investieren. Den Entwurf des Haushalts hat der Gemeinderat am Mittwochabend in seiner Sitzung vorberaten, verabschiedet soll er im Februar werden. Im Gegenzug sollen sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer angehoben werden.

Die größte Summe, nämlich eine Million Euro, investiert die Gemeinde in den ersten Bauabschnitt beim Neubau des Weilheimer Kindergartens. Insgesamt sind für die Baumaßnahme drei Millionen Euro veranschlagt. Das Projekt wird sich auch noch in das Jahr 2020 ziehen. Während der rund einjährigen Bauzeit sollen die Kinder wie bereits berichtet im Alten Schulhaus untergebracht werden. Dafür müssen 110 000 Euro investiert werden.

In diesem Zug soll auch die Jahnstraße saniert sowie Wasser und Kanal erneuert werden. Die erste Rate liegt laut Kämmerer Jochen Karl bei 510 000 Euro. Die Maßnahme wird sich ebenfalls über zwei Jahre erstrecken. Auch den Kindergarten in Rietheim will die Gemeinde zukunftsfähig machen. Für einen Anbau sind laut Karl 850 000 Euro im Haushalt eingeplant. Zwei Kleinkindgruppen mit 20 Plätzen für Kinder ab dem ersten Lebensjahr sollen geschaffen werden (wir berichteten).

Wie Karl berichtet will die Gemeinde weiter in die Umrüstung auf LED investieren (50 000 Euro), der Erwerb von Grundstücken schlägt mit 75 000 Euro zu Buche, die Grundschule soll mit iPads (17 000 Euro) ausgestattet werden und für den Bauhof werden 11 000 Euro ausgegeben.

Eine Million Euro für Breitbandausbau

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung fließen rund eine Million Euro in den ersten Bauabschnitt der Breitbandversorgung. Von Norden aus Richtung Dürbheim werden zunächst Rietheim und der Rußberg an das Netz angeknüpft. Nach dem ersten werden noch vier oder fünf weitere Bauabschnitte folgen, in denen die Breitbandleitungen im restlichen Gebiet von Rietheim und anschließend nach Weilheim verlegt werden (wir berichteten). 100 000 Euro sollen in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule investiert werden. Ob auch eine auf der Kläranlage installiert wird, soll laut dem Kämmerer noch geprüft werden.

Angedacht ist, sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer anzuheben. Diese sei seit den 1980er-Jahren konstant, sagte Arno. Hintergrund ist laut dem Bürgermeister, dass die Gemeinde hohe Umlagen zu zahlen habe. Mit der Erhöhung soll erreicht werden, dass der Gemeinde mehr Gewerbesteuer bleibt. Bisher seien es etwa 20 Prozent, künftig vielleicht 25 oder 30, schätzt der Bürgermeister.

Haushaltvolumen liegt bei 13,5 Millionen Euro

Der Haushalt der Gemeinde Rietheim-Weilheim hat ein Volumen von 13,5 Millionen Euro, der Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Volumen von 1,4 Millionen Euro.