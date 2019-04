Der Kleintierzuchtverein Z388 Rietheim-Weilheim hat bei seiner Jahreshauptversammlung am Freitag seine Vereinsmeister geehrt, strengere Richtlinien bei Impfungen angesprochen und den Wunsch nach einer geeigneten Lösung für das Trinkwasser am Hasenheim thematisiert.

Derzeit werde das Trinkwasser am Hasenheim durch ein elf Meter tiefes Loch geholt und über eine Anlage aufbereitet. Dieses System sei mittlerweile 14 Jahre in Betrieb. Gemeinsam mit der Gemeinde überlegt sich der Verein eine neue Lösung. Der Wunsch sei ein Anschluss an die Wasserleitung. Dazu äußerte sich Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno: „Wir müssen uns überlegen, ob wir eine Wasserleitung herziehen wollen, was ich eigentlich möchte.“ Er merkte an, dass man die Leitung vermutlich in den Weg legen müsste und bei der Brücke sei eine Spülbohrung notwendig, die mit entsprechenden Kosten verbunden sei. Thema werde dann auch der Wasserversorgungsbeitrag sein.

An der Renaturierung des Faulenbachs, im Bereich beim Hasenheim, bleibt der Bürgermeister weiter dran, allerdings habe er „noch nicht alle Grundstückseigentümer“ unter einem Hut. Der Vereinsvorsitzende Reiner Sauer ehrte Karl-Heinz Bentlage, der bei der vereinseigenen Kaninchen- und Geflügelschau bei den Kaninchen Vereinsmeister wurde. Die gleiche Ehrung erhielt Heinz Helbig und in Abwesenheit Viktor Gettinger beim Geflügel. Außerdem wurden Rosemarie Zepf und in Abwesenheit Volker Faude, Rudolf Widmann, Ulrike Steinseufzer und Barbara Butsch für ihre 40-jährige Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sauer registrierte 141 Mitglieder, davon neun Jugendliche. Im Vergleich zu den Vorjahren bedeute dies eine „stabile Mitgliederzahl“. Bei den vereinseigenen Züchtern wünsche er sich allerdings einen Anstieg. Der Verein besitze derzeit sechs Kaninchenzüchter und vier Geflügelzüchter.

Die Geflügelwarte Wolfgang Büermann und Ina Blümel betonten, dass es strengere Richtlinien für die Impfungen der Tiere gebe. Das bedeute für den Verein Mehrkosten und einen höheren Aufwand. Der Kleintierzuchtverein präsentierte sein Jahresprogramm. Von April bis Oktober ist am ersten Mittwoch eines Monats das Hasenheim ab 17 Uhr geöffnet. Genauso gibt es im Juli und August jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr am Hasenheim Kaffee und Kuchen. Am Sonntag, 25. August, gibt es von 10 bis 18 Uhr rund um das Vereinsheim das Hasenplatzfest. Die Kaninchen- und Geflügelausstellung in der Gemeindehalle Rietheim findet am 16. und. 17. November statt.