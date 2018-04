Der Vorstand des Kleintierzuchtvereins Z 388 in Rietheim-Weilheim hat sich bei ihrer Jahreshauptversammlung am Freitagabend in einigen Posten verjüngt: Jan Gütinger löst Norbert Schiebli als zweiten Vorsitzenden ab, Romy Schäfer und Volker Faude übernehmen für Werner Storz und Horst Hauser deren Posten im Ausschuss. Neu gewählt worden ist Susanne Faude als Kassenprüferin.

In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Reiner Sauer, Kassenführer Erdem Albayrak, Schriftführerin Ina Blümel, die Ausschussmitglieder Horst Meisinger, Conni Kupferschmid, „Ferdl“ Bruno Faude, Norbert Schiebli und Wolfgang Bürmann sowie Kassenprüferin Tina Schiebli.

Auch 2018 wird das Hasenheim mit seinem Spielplatz jeden ersten Mittwoch im Monat bewirtet, im Juli und August gibt es jeden Sonntag von 14 bis 19 Uhr Kaffee und Kuchen, am Sonntag, 24. Juni findet von 10 bis 18 Uhr das Hasenplatzfest statt. Allein durch die ehrenamtlichen Bewirtungen und Kuchenspenden erwirtschaftete der Verein für seine Kasse rund 8 000 Euro.

Außerdem beteiligt sich der Verein mit seinen 150 Mitgliedern am Kinderferienprogramm. „In diesem Jahr vielleicht wieder mit einer Wasser- und Schlammschlacht“, erklärte Sauer. Zudem wird am 17. und 18. November die Kaninchen- und Geflügelausstellung in der Gemeindehalle in Rietheim ausgerichtet. Im vergangenen Jahr wurde die Lokalschau aus Sicherheitsgründen ohne Kaninchen durchgeführt. „In der Region war die Seuche RHD2 ausgebrochen, und wir wollten unsere Kaninchen schützen“, betonte Sauer.

Für Ina Blümel, Schriftführerin, Geflügelzuchtwartin und Organisatorin der Ausstellung, bedeutete dies, dass sie die leeren Kaninchenplätze anders füllen musste. So kamen weitere Geflügel und Meerschweinchen hinzu. „Das sollte wir uns für die zukünftige Ausstellung auch mit Hasen überlegen“, bemerkte sie, denn ein „Streicheltier“ komme gut an. Sie hat ihr Amt im Kreisverband niedergelegt und will nun in Rietheim ein Kompetenzteam zur Gewinnung neuer Mitglieder gründen.

Fragen an Jochen Arno

Die Mitglieder und der Vorstand nutzten die Anwesenheit von Bürgermeister Jochen Arno, um ihn auf den Ausbau des Wanderweges entlang des Faulenbaches und den Anschluss des Hasenheimes an die öffentliche Wasserleitung anzusprechen. Bisher bekommt das Heim sein Wasser von einem Brunnen, das jedoch nur mittels einer speziellen Anlage, deren Betrieb mit hohen Kosten verbunden ist, genutzt werden darf.

Arno konnte keine Zusage geben, denn der neue Wasseranschluss war mit der Erschließung des neuen Baugebietes oberhalb des Hasenheimes am Waldrand geplant. Doch Einwände und Absagen eines Grundstückeigentümers verhindern vorerst sowohl den Wanderweg, als auch die Frage, ob das neue Baugebiet überhaupt kommt. „Der Gemeinderat wird noch über das neue Baugebiet entscheiden“, erklärte Jochen Arno. „Kommt es nicht, dann müssen wird die Wasserleitung vom Regenrückhaltebecken bis hierher extra verlegen. Diese wird kommen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen wann.“