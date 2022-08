Kirchenchor Weilheim ehrt langjährige Sängerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viel Freude bereitete Pfarrer Carsten Wagner der Mittwochsgottesdienst, den der Kirchenchor St. Georg Weilheim feierlich mitgestaltet hat, denn er durfte sechs aktive Sängerinnen des Chores ehren. Die Urkunden aus den Jahren 2020 und 2021 konnten durch die Corona-Einschränkungen jetzt erst überreicht werden. Für unglaubliche 60 Jahre aktives Singen im Chor wurden Rosemarie Müller und Maria Rack eine Urkunde des Cäcilienverbandes überreicht. Christl Kupferschmid singt seit 50 Jahren im Kirchenchor, Magda Willmann und Barbara Merz sind seit 40 Jahren Sängerinnen und Agnes Warthmann ist seit 20 Jahren mit dabei. Pfarrer Wagner überreichte allen Sängerinnen eine Ehrenurkunde sowie ein Blumenpräsent.

Das gemeinsame Singen bei Kirchenfesten hat die Treue zum Kirchenchor gefestigt. In den letzten beiden Jahren war umso mehr Engagement gefordert, da jeweils drei Sängerinnen und Sänger des Chores jeden Sonntags- und Mittwochsgottesdienst gesanglich gestützt haben. Diese Pandemie hat die Ausdauer des Kirchenchores gefordert und die Treue zur Musica Sacra verstärkt. Der Gesang zur Ehre Gottes in unserer Kirche wird auch durch ein Leben mit Corona nicht verstummen. Die anschließende Feier im Turnerheim in Weilheim mit Wurstsalat und weltlichen Liedern war ein schöner Start in den Ferienmonat August, in diesen vier Wochen hat sogar der Kirchenchor probefreie Zeit.