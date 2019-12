Kinder verzücken mit ihrer sportlichen Fitness

Mit mehreren sportlichen Herausforderungen hat der Nachwuchs des Turnerbunds (TB) Weilheim bei der Nikolausfeier am Sonntag in der Jahnhalle für die Eltern und Mitglieder des Vereins ein facettenreiches Programm auf die Beine gestellt und sich vom Nikolaus die Belohnung abgeholt.

Mit der weltbekannten Hymne „Conquest of paradise“ von Vangelis marschierten die jungen Sportler des TB Weilheims mit breiter Brust wie Gladiatoren quer durch die Jahnhalle bis auf die Bühne und zogen damit schon zum Auftakt alle Blicke auf sich. Zurecht, denn schließlich waren sie es, die ein unterhaltsames und facettenreiches Sportprogramm in der vollbesetzten Halle boten – verpackt als Nikolausfeier.

Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm mit Gymnastik gehörte den allerjüngsten aus dem Vorschulturnen und den Handball-Minis die Bühne. Gleichgewicht, Koordination, Rückwärtslaufen und viele weitere sportliche Herausforderungen meisterten die Kleinsten mit Bravour.

Grundübungenschaffen Beweglichkeit

Als eine „wichtige Grundlage“, bezeichnete der Vorsitzende des TB Weilheims, Achim Grüner, diese Übungen. Er erinnerte in seiner Ansprache daran, dass es gerade heutzutage wichtig sei, Kinder an den Sport heranzuführen sie zu fördern und fordern, gerade was den Bewegungsablauf und die Motorik betreffe. Der Nachwuchs würde im Vorschulalter damit den Grundstein der sportlichen Kompetenz legen. Deshalb sei es wichtig, dass die Kinder diese Bühne in Rahmen einer Feierlichkeit vor Zuschauern bekommen, was „Ansporn und Motivation“ sei, um weiter sportlich zu bleiben.

Neben mehreren Sportspielen und dem Schülerturnen präsentierten die Vertikaltuchturnerinnen zunächst auf dem Boden eine einstudierte Choreographie, ehe die Sportlerinnen sich waghalsig mit dem Vertikaltuch in luftige Höhe bis unter das Hallendach wagten.

Mit einem Showtanz, verpackt als „Sports, Dance and Fun for Girls“, setzten die Mädels des Turnerbunds mit ihren roten Zipfelmützen den Schlusspunkt an das Sportprogramm. Und damit die Nikolausfeier ihrem Namen gerecht wurde, lockten die Kleinsten mit dem Nikolauslied den Heiligen im roten Gewand in die Jahnhalle, und ließ damit die Kinderaugen ganz groß werden. Mit seinem Gehilfe Knecht Ruprecht verteilte er schließlich die Geschenke an die vielen Nachwuchssportler des Turnerbunds, die sich offensichtlich darüber freuten.