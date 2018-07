Kaufmännische und technische Studierende bekommen Zeugnisse

Zehn Studierende der Dualen Hochschulen Baden-Württemberg der Marquardt GmbH in Rietheim haben ihre Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt. Außerdem beendete ein Kombi-Student der Hochschule Albstadt-Sigmaringen seine Ausbildung mit Erfolg. Acht der elf konnten übernommen werden, drei werden ihre Ausbildung mit einem Master-Studiengang fortsetzen.

Geschäftsführer Stephan Itter beglückwünschte die neuen Mitarbeiter in einer kleinen Feierstunde. Für die guten Abschlüsse gab es zudem wertvolle Buchgeschenke. Stephan Itter wünschte den jungen Kollegen für ihren beruflichen Werdegang viel Erfolg und alles Gute: „Ich hoffe, Sie haben weiterhin Spaß an der Arbeit.“ Verabschieden musste er drei Absolventen, die sich für einen Master-Studiengang entschieden haben. Er hoffe, dass Marquardt in guter Erinnerung und der Kontakt erhalten bleibt.

Ihr Studium erfolgreich beendet haben: Melanie Dreßler, Andreas Zimmer (beide Bachelor of Engineering, Fachrichtung Mechatronik), Marian Widmann (Bachelor of Engineering, Fachrichtung Maschinenbau), Tobias Schweizer, Christoph Nann (beide Bachelor of Engineering, Fachrichtung Elektrotechnik), Stefan Pietrzik (Bachelor of Engineering, Fachrichtung Informationstechnik), Marc Bleass, Linda Mattes (beide Bachelor of Arts, Fachrichtung Industrie), Alexander Minder, Nicola-Eric Welker (beide Bachelor of Science, Fachrichtung Wirtschaftsinformatik) sowie Tim Kuske (Kombi-Studium an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Diplom-Ingenieur (HS) Maschinenbau mit Zusatzqualifikation zum Industriemechaniker).