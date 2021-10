Jürgen Vosseler bleibt Kommandant in Rietheim-Weilheim

Jürgen Vosseler, Kommandant der Feuerwehr Rietheim-Weilheim, und sein Stellvertreter Marc Conzelmann sind bei der Hauptversammlung von den Mitgliedern mehrheitlich wiedergewählt worden.

Derzeit hat die Feuerwehr Rietheim-Weilheim 111 Mitglieder: 53 in der Einsatzabteilung, 51 in der Jugend- und Kinderfeuerwehr und sieben in der Altersabteilung. In den vergangen beiden Jahren hatte die Wehr 15 Einsätze: zwei Brandeinsätze, elf technische Hilfeleistungseinsätze und zwei Täuschungsalarme.

Besonders stolz ist Kommandant Vosseler auf die Jugendarbeit in der Feuerwehr. Mit 51 Kindern und Jugendlichen in der Jugend- und Kinderfeuerwehr sei Rietheim-Weilheim sehr gut aufgestellt. Der Nachwuchs werde nach Erreichen des entsprechenden Alters die Aktiven verstärken, so Vosseler.

Bürgermeister Jochen Arno bedankte sich auch im Namen der Gemeinden für die geleistete Arbeit und bedauerte es, dass es durch Corona leider keine Beachparty gab. Er bedankte sich auch für die Bereitschaft, die Zusammenführung der beiden Wehren in Angriff zu nehmen.

Zusammen mit Kommandant Vosseler ehrte und beförderten Arno und Kreisbrandmeister Andreas Narr verdiente Mitglieder der Feuerwehr. Andreas Narr bedankte sich auch im Namen des Kreises und des Kreisfeuerwehrverbandes. Er berichtet von einem Corona-Jahr, in dem vor allem die Kameradschaft sehr gelitten habe, aber es bei Einsätzen dennoch gut funktioniert habe und sie gemeinsam bewältigt werden konnten. Die Feuerwehr unterscheide sich sehr zu anderen Vereinen, die Einsätze seien unplanbar und ständig mit eigenem Risiko verbunden, hierfür sprach er ein großes Dankeschön aus.

Zum Oberfeuerwehrmann wurde Daniel Mink, zum Oberlöschmeister Manuel Conzelmann und zum Brandmeister Marc Conzelmann befördert.

Für zehn Jahr aktiven Dienst wurde Daniel Mink mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen geehrt. Für 20 Jahre aktiven Dienst wurde Stefan Schmid, Marc und Manuel Conzelmann mit dem Ehrenzeichen in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen und für 25 Jahre aktiven Dienst Jörg Neubauer mit dem Ehrenzeichen in Silber des Landes Baden-Württemberg geehrt. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Marcus Finkbeiner, Uwe und Manfred Marquardt mit dem Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg geehrt.

Melina Vosseler, Simon Weiß, Konstantin und Tjaark Marquardt konnten per Handschlag als Feuerwehr-Anwärter in die Wehr aufgenommen werden. Gunter Braunbart und Reiner Marquardt wechselten in die Altersabteilung.