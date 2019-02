Mit einem 30:22-Heimsieg gegen das TEAM Esslingen hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Doch mit diesem Ergebnis überraschte die HSG Rietheim-Weilheim in der Handball-Landesliga der Männer am Samstagabend. Für den Verein waren es wichtige zwei Punkte.

Mehrere verletzte Spieler, eine hohe Derby-Pleite aus Rottweil im Hinterkopf (17:30) und den Tabellenfünften in Tuttlingen zu Gast. So sah die Ausgangslage vor dem 19. Saisonspiel aus. Nach einer hektischen Anfangsphase stabilisierte sich die HSG, kam regelmäßig zum Torerfolg und hielt den Favoriten aus Esslingen auf Abstand. Am Ende resultierte daraus ein immens wichtiger Sieg im Abstiegskampf. „Wie das Spiel war, ob schön oder nicht, ist uns im Moment völlig egal“, sagt Gunter Haffa, langjähriger sportlicher Leiter der Handball-Spielgemeinschaft und verdeutlicht damit, wie wichtig am Samstag das bloße Ergebnis war.

Entscheidend für den Erfolg waren mehrere Faktoren. Zum einen waren es Trainerentscheidungen von Martin Bauer, der vor wenigen Wochen das Amt übernommen hat: „Er hat mit den vielen Wechseln gute Lösungen gefunden. Die frischen Spieler kamen gut ins Abwehr- und Tempospiel“, sagt Haffa. Er nennt auch einzelne Personalien, die das Team auf die Siegerstraße führten. Ausgehend von Dorian Sauer im Tor stabilisierte sich das Team. „Vor allem zwei weitere Spieler möchte ich nennen: Tobias Haffa hat Verantwortung übernommen, überragend gedeckt und mit seinen guten Offensivaktionen Thomas Aicher entlasten können. Pascal Bensch hat bei den Abschlüssen Verantwortung übernommen und das umgesetzt, was der Trainer von ihm erwartet“, sagt Haffa zu den beiden Spielern, die zusammen elf Mal den Esslinger Schlussmann überwinden konnten.

Esslingen enttäuschte in der Kreissporthalle und rutscht durch die Niederlage auf Rang sechs ab, Rietheim-Weilheim steht auf Platz elf, ist aber punktgleich mit dem Neunten und Zehnten (15:23-Punkte). „Mich freut es für die Mannschaft und den Trainer“, sagt der sportliche Leiter. „Nach dem Rottweil-Spiel war es die richtige Reaktion und auch wichtig für die nächsten Spiele. 20 Punkte werden wir brauchen.“

Zur aktuellen Personallage mit sechs Ausfällen gibt es auch eine gute Nachricht. Stefan Huber kommt langsam von seiner Verletzung zurück. „Gegen Esslingen hat er zwar noch nicht wieder gespielt, aber er wurde wieder herangeführt.“

Am kommenden Samstag steht die schwierige Auswärtsreise zum Spitzenteam der HSG Albstadt auf dem Plan. Ob gegen den Tabellenzweiten die nächste Überraschung gelingt?