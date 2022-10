Herbst-Serenade begeistert Zuhörer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Serenade ist definiert als ein abendliches Ständchen oder eine Abendmusik in freier Form mit unterhaltsamem Charakter. Und genau dies hat der Musikverein Rietheim-Weilheim am Samstagabend, 22. Oktober, geboten.

In dem neuen Umfeld im Atrium des Marquardt Entwicklungs- und Innovationszentrums nahmen die Musiker/innen sowie die Zuhörer Platz. Nach einer kurzen Begrüßung durch den ersten Vorstand Martin Kupferschmid begann der Verein den Konzertabend mit dem Stück „Zur großen Wachparade“. Nach dem schnellen und imposanten Fehrbelliner Reitermarsch sowie dem Festmarsch klangen, mit dem Werk in Harmonie vereint, wieder ruhigere Töne in der beeindruckenden Kulisse.

Unterhaltsam und kurzweilig kündigte der Dirigent Markus Klaiber die nächsten musikalischen Darbietungen an. Mit zwei Solo-Trompeten, gespielt durch Klaus Messner und Philipp Raible, beeindruckte die Abendhymne den zweiten Konzertteil. „Guten Abend, gut Nacht“ war der letzte Titel, mit welchem sich der Musikverein Rietheim-Weilheim dann auch verabschiedete.

Nicht nur für den Dirigent und die Musiker/innen war es ein schöner Konzertabend, sondern auch den Gästen hat der rund 90-minütige Konzertabend gut gefallen. „Es war super und die Auswahl der Musikstücke war perfekt“ resümierte ein Zuhörer die Serenade. Ein besonderer Dank seitens des Musikvereins wurde der Firma Marquardt für die Überlassung der Räumlichkeiten ausgesprochen.