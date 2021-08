Heißes Frittierfett vergessen: Bei Küchenbrand entsteht hoher Sachschaden

Am Samstagnachmittag hat in der Lerchenstraße in Rietheim-Weilheim eine Küche gebrannt. Eine Hausbewohnerin vergaß nach dem Frittieren von Pommes den Herd auszuschalten, so dass sich das Frittierfett entzündete und die Küche in Brand setzte, teilt die Polizei mit. Durch einen Rauchmelder wurde die Bewohnerin im Nebenzimmer auf das Feuer aufmerksam. Einem Familienangehörigen gelang es, das Feuer mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Grenzen zu halten. Die Feuerwehr Rietheim-Weilheim löschte den Brand ab. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand ein Gesamtschaden von rund 20 000 Euro.