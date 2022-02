Hauptversammlung des Musikvereins Rietheim-Weilheim e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 28. Januar hat der Musikverein seine jährliche Hauptversammlung, unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln, in der Gemeindehalle in Rietheim abgehalten. Nach einem zünftigen Marsch eröffnete der 1. Vorsitzende Martin Kupferschmid die Versammlung mit einem kurzen Rückblick auf das vergangene, coronageprägte Vereinsjahr.

2021 war nun das zweite Jahr in Folge, in welchem viele traditionelle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Aufgrund des Corona-Lockdowns konnte die erste richtige Probe erst Mitte Juni abgehalten werden. Alle vorherigen Auftritte konnten leider nicht stattfinden. Stattdessen hat der Musikverein Online-Proben durchgeführt. Auch Schriftführerin Denise Koch blickte auf 2021 zurück und berichtete von zahlreichen spontanen Events. Allen voran das große Traktor-Open-Air-Konzert mit den Dorfrockern. Musikalische Highlights waren die Veranstaltung Blasmusik auf dem Schulhof kurz vor den Sommerferien sowie wie Einweihung der neuen Halle, welche der Musikverein musikalisch mitgestaltet hat. Ab Mitte November ging es in den nächsten Lockdown, wobei es sich der Musikverein nicht nehmen ließ, mit Weihnachtsliedern in Rietheim und Weilheim die Gemeinde musikalisch einzustimmen auf diese besondere Jahreszeit. Auch bei der erstmaligen Aktion eines Adventsfensters in Rietheim haben Sie mitgewirkt.

Finanziell konnte Philipp Raible für den Musikverein auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Trotz der vielen Einschränkungen durch die Corina-Pandemie konnte der Musikverein das vergangene Jahr mit einem Gewinn abschließend. Besonderen Dank gilt in diesem Zusammenhang den zahlreichen Spenden und Unterstützern. Weitere Berichte folgten vom Dirigenten Markus Klaiber, welcher mit den wenigen öffentlichen Auftritten sehr zufrieden war. Auch die Jugendleiterin Sina Broschinski blickte auf ein erfolgreiches, wenn auch stark Corona-geprägtes Jahr zurück.

Die anschließende Entlastung der Vorstandschaft wurde durch Cornelia Kupferschmid vorgenommen. Die Neuwahlen brachten in diesem Jahr keine Veränderung in der Vorstandschaft, sodass folgende Positionen jeweils einstimmig und ohne Enthaltungen bestätigt wurden: Martin Kupferschmid als 1. Vorsitzender, Lena Pauli als 3. Vorsitzende sowie Philipp Raible als Kassier. Die Vorstandschaft des Musikvereins ist wie folgt aufgestellt: 1. Vorsitzender: Martin Kupferschmid, 2. Vorsitzender: Jasmin Vosseler, 3. Vorsitzende: Lena Pauli, Geschäftsführerin: Katja Hauser, Kassierer: Philipp Raible, Jugendleiterin: Sina Broschinski, Schriftführer: Denise Koch, Aktive Beisitzer: Annabell Reger, Markus Haag und Florian Betz, Passive Beisitzer: Katharina Raible und Richard Hartelt.