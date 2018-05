Hartmut Arleth gibt Arztpraxis in Rietheim-Weilheim auf

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Rietheim hat ein Bürger berichtet, er habe von seiner Krankenkasse erfahren, dass der Allgemeinmediziner Hartmut Arleth im Sommer aufhöre. Der Bürger erkundigte sich im Gemeinderat, ob die Gemeinde einen Nachfolger gefunden habe. Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno betonte, dass er sich aktuell in Gesprächen mit Ärzten befinde und er sich darum bemühe, einen Nachfolger zu finden. Aber es sei derzeit nicht absehbar, ob es einen gebe. „Wir hoffen, dass es sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden wird, damit die Patienten wissen, ob ein Nachfolger kommt“, sagte Arno. (schn)