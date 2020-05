Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf ist zu einem Gespräch über die aktuell prekäre Lage der Gastronomie in der Region zu Gast in der „Rose“ auf dem Rußberg gewesen. Inhaber Dieter Marquardt, der erster Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes Tuttlingen ist, schilderte dem Minister und Walter Knittel, dem Geschäftsführer der Donaubergland GmbH, nochmals die schwierige Lage, in der sich das Gastronomiegewerbe derzeit befindet.

Wolf sagte: „Ich hoffe und fordere, dass die Gastronomie noch in dieser Woche eine Perspektive bekommt. Das ist dringend notwendig, denn die stetige Unsicherheit ist für diese Branche ein echter Alptraum.“ Die Idee Walter Knittels zur Ehrengasthaus-Gutschein-Aktion kam bei den Gastronomen in der Region gut an. Teilweise bieten laut Marquardt Gastronomen in der Region auch einen Abholservice an, dies könne jedoch nur kleine Teile des sonstigen Umsatzes kompensieren.

Er betonte, dass die Gastronomie auch im Landkreis Tuttlingen dringend eine zeitliche Perspektive für Lockerungen bräuchte. Zu schaffen mache den Wirten derzeit vor allem die seit Wochen andauernde Unsicherheit, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gastronomen bräuchten dringend ein zweites Hilfspaket, wie es Wolf in seiner Eigenschaft als Tourismusminister im Umfang von rund 330 Millionen Euro auf Landesebene vorgeschlagen hatte.

Dass es gelungen sei, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie mindestens vorübergehend auf einheitlich sieben Prozent zu senken, sei zumindest ein kleiner Schritt, weitere Schritte und Hilfen für die Gastronomie mit ihren zahlreichen Arbeitsplätzen müssten aber folgen, so die Pressemitteilung weiter. Wolf fordert erste Öffnungen für die Gastronomiebetriebe in Baden-Württemberg spätestens auf Pfingsten. „Wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen. Wir müssen daher zu einem Alltag finden, der Abstandsregeln mit Öffnungen vereint. Das gilt ganz besonders für die Gastronomie: Die Gastronomie braucht endlich einen Fahrplan und eine Perspektive“, so Wolf.

Weiter wird er zitiert: „Auch das Gespräch mit Dieter Marquardt hat gezeigt: Die Gastronomen auch im Landkreis Tuttlingen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und haben gute und durchdachte Konzepte mit Abstandsregeln und begrenzten Auslastungen entwickelt. Diese Branche, die bereits früher unter der Krise litt als alle anderen und mit den Konsequenzen noch lange leben muss, braucht dringend Klarheit und weitere Unterstützung. In Baden-Württemberg sollten Öffnungen auf Pfingsten möglich sein. Aus meiner Sicht wäre ein Anlaufen und Öffnen bereits eine Woche zuvor für die Außengastronomie sinnvoll.“

Walter Knittel freut sich über das Engagement Wolfs. „ Derzeit geht es darum, der Gastronomie ganz konkret zu helfen, genau hinzuhören und gemeinsam Wege aus der Krise zu finden.“ In einem zweiten Schritt werde es darum gehen, den Tourismus wieder anzukurbeln. Knittel: „Da sind kurze Entscheidungswege außerordentlich wichtig.“