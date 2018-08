Kaum zu übersehen ist die Linde, die direkt an der Ortsdurchfahrt in Weilheim in die Höhe ragt. In diesen Tagen hat ein Experte das Naturdenkmal „Linde beim Café Charlotte“ untersucht.

Wie das Landratsamt Tuttlingen auf Nachfrage berichtet, weist der Baum eine Wunde im Stammfuß- und einige im Starkastbereich auf. „Es besteht daher die Möglichkeit, dass die Verkehrssicherheit des Baumes beeinträchtigt ist“, schreibt die Behörde. Deshalb hat die Untere Naturschutzbehörde einen Experten beauftragt, die Linde zu untersuchen. Ein Gutachten soll nun deren Zustand beurteilen. Gleichzeitig soll aufgeführt werden, wie der Baum erhalten werden kann.

Die Wunden sind schon vor vielen Jahren entstanden, der Stammfußbereich ist wohl angefahren worden. Die Wunden im Starkastbereich gehen entweder auf Sturmschäden oder auf unsachgemäßen Baumschnitt zurück, informiert das Landratsamt. Die Naturschutzbehörde überprüft nicht regelmäßig die Naturdenkmäler. Viel eher ist dies Sache des Eigentümers. Stellt er Schäden fest, sollte er die Naturschutzbehörde informieren.

Die „Linde beim Café Charlotte“ wurde im Jahr 1830 gepflanzt und 1993 „wegen seiner Eigenart und Seltenheit, also auf Grund des hohen Alters und seiner schön gewachsenen Form“ als Naturdenkmal ausgewiesen, teilt das Landratsamt mit.