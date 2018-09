Gemeinderat lehnt flächendeckende 30er-Zonen in Rietheim-Weilheim ab

In der Gemeinderatssitzung in Rietheim-Weilheim am Mittwochabend haben die Räte gegen eine flächendeckende 30er-Zone gestimmt.

Nach Prüfung der Straßenverkehrsbehörde macht eine 30er-Zone laut Bürgermeister Jochen Arno nur Sinn, wenn sie flächendeckend gestaltet wird. Kritik äußerten mehrere Räte wie Cornelia Kupferschmid. Laut ihr würde sich ohnehin niemand an die Verkehrsvorgaben halten. Daher mache aus ihrer Sicht eine flächendeckende 30er-Zone wenig Sinn. Außerdem gelte überall in der Gemeinde die Regel „rechts vor links“.

Rat Marco Müller sprach sich ebenso dagegen aus und machte auf die Straßenverkehrsordnung aufmerksam. Wenn jeder entsprechend fahren würde, könne ohnehin nicht schnell gefahren werden. Rat Reiner Marquardt sagt: „Wenn man im ganzen Dorf nur 30 fahren darf, ist es extrem langsam, an manchen Stellen aber zu schnell. Wenn wir eine 30er-Zone haben und alle fahren sowieso 50 oder 60, brauchen wir keine 30er-Zone“, so Marquardts Aussage. Überwachen würde man es eh nicht. „Also was bringt es dann?“, stellte er die Frage und fügte im selben Atemzug hinzu: „Ich bin dagegen.“ Gaby Kupferschmidberichtete, dass sie mit mehreren Bürgern gesprochen habe, die gegen die Zone seien. Sie empfinde aus diesen Gesprächen eine „gefühlte Mehrheit“ dagegen.

Kurzum: Bei der Abstimmung für eine flächendeckende 30er-Zone in der Doppelgemeinde stimmten fünf Räte dafür, sieben dagegen – Vorschlag abgelehnt. Arno will das weitere Vorgehen und die Vorschläge der Gemeinderäte auf der Klausurtagung beraten.

Bereits Ende Juli stand das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats (wir berichteten). Die Räte diskutierten damals das Für und Wider von Tempo 30 Zonen im gesamten Ortsgebiet. Eine einheitliche Meinung dazu gab es nicht. Bürgermeister Jochen Arno hatte damals berichtet, dass Wünsche an ihn herangetragen worden seien, die Geschwindigkeit in den Wohnbereichen zu reduzieren. Deshalb habe er das Thema öffentlich angesprochen. Von den Tempo 30 Zonen ausgenommen wären die B 14 sowie die L 438A, also die Bahnhofstraße mit Abzweigung Richtung Dürbheim, gewesen.