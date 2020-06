Gemeinde Rietheim-Weilheim steigt bei Netze BW ein

Der Gemeinderat hat sich nach intensivem Austausch für einen Einstieg beim Energieversorger Netze BW entschieden. Mit einer Mehrheit von neun Zustimmungen bei drei Gegenstimmen sowie einer Enthaltung steigt die Gemeinde Rietheim-Weilheim zum 1. Juli in das Projekt „EnBW vernetzt“ ein.

Mit dem Projekt will die EnBW den Gemeinden in Baden-Württemberg die Möglichkeit geben, sich an der Netze BW zu beteiligen. „Wir sollten nicht zu konservativ sein in dieser Situation.“, hieß es aus den Reihen des Gremiums. Mit einer Rendite von 3,6%, garantiert bis 2024, sollen nach Plänen 500 000 Euro in die kommunalen Netze investiert werden.

Strittig dabei war die Finanzierung. So gab es auch Bedenken, dass in der derzeitigen Situation „eine fundierte Entscheidung nicht möglich“ sei. „Wir wissen nicht wie sich die Gewerbesteuer entwickelt und welche Hilfen vom Land kommen.“, sagte Jochen Karl von der Finanzverwaltung. In einem kurzen Vortrag erläuterte der Kommunalberater der EnBW Karsten Lüdke das Investment, das schlussendlich mit deutlicher Mehrheit beschlossen wurde.

Wie bereits im Vorfeld mit der evangelischen Kirchengemeinde abgestimmt, hat der Gemeinderat den Kindergartenvertrag in der Sitzung am Mittwoch gekündigt. Der Vertrag zwischen der Gemeinde und dem evangelischen Träger läuft damit Mitte 2021 aus.

„Es ist nicht der Wunsch der Gemeinde eine Veränderung zu schaffen.“, meint Bürgermeister Jochen Arno. Die derzeitigen Verhandlungen über einen neuen Vertrag gestalten sich jedoch „sehr schwierig“, so der Schultes. „Die Positionen liegen noch weit auseinander.“, bestätigt auch der anwesende Pfarrer Armin Leibold.

Dennoch sei man zuversichtlich, die Trägerschaft nicht zu verlieren. Man habe noch ein halbes Jahr Zeit, um sich auf einen neuen Vertrag zu einigen, denn es müssten noch „entsprechende Vorbereitungen“ getroffen werden. Der Beschluss zur Kündigung und Neuverhandlung erfolgte einstimmig.