Gemeinde gibt Kleintierzuchtverein keinen Zuschuss

Der Kleintierzuchtvereins Z 388 Rietheim-Weilheim will sein Hasenheim sanieren und stellte dafür bei der Gemeinde einen Zuschussantrag. Die Räte lehnten diesen ab. Bürgermeister Jochen Arno begründete: „Die Gemeinde hat bislang nicht in Gebäude von Vereinen investiert, die nicht im Eigentum der Gemeinde sind.“ Das solle auch künftig so bleiben. Arno erinnert jedoch daran, dass die Gemeinde die Wasserversorgung vom Hasenheim unterhält. Derzeit könne das Quellwasser laut einer Untersuchung ohne Aufbereitung verwendet werden. Arno will dennoch prüfen, was ein Anschluss ans Wassernetz kosten würde.