Das Theaterspiel im Ortsteil Weilheim hat eine lange Tradition. Seit 1979 führt der Turnerbund (TB) Weilheim Stücke auf. Mit „De Himmel wartet ned“ versorgt auch in diesem Jahr der Verein seine Gäste und hat dabei jede Menge Lacher im Aufgebot.

Seit Oktober proben insgesamt acht Laiendarsteller, vier Frauen und vier Männer, mehrmals pro Woche intensiv die Komödie „De Himmel wartet ned“, die in drei Akten aufgeteilt ist und von Sebastian Kolb und Markus Scheble stammt. „Wir haben uns schon in den vergangenen zwei Jahren Stücke von den beiden Autoren ausgesucht“, betonte Regisseurin Sabine Kupferschmid während einer Probe. Sie fügte hinzu: „Für mich ist das diesjährige Stück eine schöne Weihnachtsgeschichte, weil viele schon erlebt haben, dass man im irdischen Leben nicht alles zu Ende spricht. In dem Stück steckt somit eine schöne Botschaft und die finde ich klasse.“

Übermenschliches, in diesem Fall vom Himmel, „bauen die Autoren geschickt in die Realität ein“, weiß die Regisseurin, die gemeinsam mit Jutta Ackermann das Heft bei den vielen Proben in der Hand hält und die Spieler auf der Bühne mit Anweisungen und Ratschlägen zur Seite steht.

So mancher Darsteller wird bei den Aufführungen zwar auf der Bühne anwesend sein, obwohl er eigentlich gar nicht da ist. Andere Spieler werden auch hinter den Kulissen gefordert sein. Kurios? Ja. Damit werden die Zuschauer merkwürdige, gar gespenstische Dinge in der Jahnhalle erleben. Überraschungen sind vorprogrammiert. Was es genau damit auf sich hat, sieht das Publikum am 21. Dezember sowie am 5. Januar. Eines darf schon verraten werden: Die Technik ist in diesem Jahr genauso gefordert, wie die freiwilligen Helfer, die für die Requisiten und das Bühnenbild zuständig sind.

Insgesamt wirken mit den Darstellern 20 Personen der Kulturabteilung des TB Weilheims mit. Laut den Regisseuren konnten sich die Spieler schnell mit ihrer Rolle identifizieren. „Alle ziehen mit, bilden eine Einheit. Jeder denkt für den anderen mit. Wir liegen gut im Zeitplan“, erklärte Kupferschmid. Geprobt wird seit Anfang Oktober in unterschiedlichen Lokalitäten. Erst seit vergangener Woche können sie aus organisatorischen Gründen in der Jahnhalle üben – dort wo jetzt die Kulissen an der richtigen Stelle stehen.

Neben Technik, Bühne und Regie, sind weitere Mitglieder entweder als Souffleuse tätig, helfen in der Maske, oder kümmern sich um das richtige Licht. Als Laiendarsteller wirkt auch Urgestein Winfried Müller mit, der das Theater in Weilheim so gut kennen dürfte, wie kein anderer.

Die erste Aufführung der Komödie „De Himmel wartet ned“ findet am Samstag, 21. Dezember, in der Jahnhalle im Rahmen der Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier des Turnerbunds statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten gibt es für diesen Tag ausschließlich an der Abendkasse. Kurz vor der Theateraufführung überreicht der Turnerbund mehreren erwachsenen Mitgliedern und Familien das Sportabzeichen, genauso finden Vereinsehrungen statt. Außerdem gastiert der katholische Kirchenchor im Vorfeld.

Eine weitere Aufführung der Komödie findet am Sonntag, 5. Januar, um 20 Uhr, statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Für diesen Termin gibt es einen Vorverkauf ab Montag, 23. Dezember. Karten können bei der Bäckerei Haffa in den Filialen in Rietheim und in Weilheim erworben werden. Sind Restkarten vorhanden, wird es für den 5. Januar auch eine Abendkasse geben.