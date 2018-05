Ein abwechslungsreicher närrischer Abend mit einem sehenswerten Programm hat weit mehr als 300 Narren in die Weilheimer Jahnhalle gelockt.

Die Ganspferchweiber zusammen mit der ortsansässigen Guggenmusik „Notenchaoten“ der Narrenkameradschaft Weilheim (NKW) leiteten den lautstarken Beginn des diesjährigen Bunten Abends in der Jahnhalle ein. Das diesjährige Motto beschäftigte sich mit Hollywood und den Stars.

Ein letztes Mal begrüßte Achim Grüner als „Präse“ sein Narrenvolk. „Nach 30 Jahr‘ an der Spitze der NKW, tut es natürlich auch a weng weh. Aber ich nimm es immer mit Humor, und nimm mir für den Ruhestand auch was vor“, sagte der frischgebackene „König der Narren“ (wir berichteten).

Er räumte die Bühne für seine Ganspferchweiber, die einen Tanz zum Besten gaben, bei dem so mancher Narr in luftiger Höhe gekonnt in die Waagrechte gehoben wurde.

Nachdem das Narrengericht jahrelang keinen Angeklagten gefunden hatte, flog dieses Jahr die Wahl auf Achim Grüner, der es mit den Anklägern zu tun bekam. Ausgerechnet Grüners viele Ämter in der Gemeinde werden für ihn zum Verhängnis. Weil er jüngst zum Vorstand beim Turnerbund Weilheim aufgestiegen ist, ziehe er sich ausgerechnet bei der Narrenkameradschaft zurück. Ein absolutes „No-Go“ für die Narren. Die Strafe der Richter: Er muss einwb Programmpunkt für den Bunten Abend im kommenden Jahr gestalten. Eine lösbare Aufgabe für ihn.

Showtanz satt gab es im Anschluss von den „Cardio Dance Girls“, die mit ihrem Tanz „Step in and be cool“ das Publikum verzückten – egal ob auf dem Boden räkelnd oder im Hip-Hop-Style.

Die „Drum Coyotes“, bestehend aus drei Trommlern, faszinierten die Weilheimer mit einem taktvollen und maskierten Auftritt unter Schwarzlicht. Dieses UV-Licht kam wenig später bei den vier in weiß gekleideten Mädels „Power Generation“ erneut zum Einsatz. Sie unterhielten tänzerisch mit einer einstudierten Choreographie.

Narren tanzen Schneewalzer

Dazwischen sorgten die Guggenmusiker der „Donewagges“ aus Möhringen mit „Walking on sunshine“ oder dem „Schneewalzer“ für einen nicht mehr enden wollenden Auftritt. Abwechslungsreich ging es auch bei „Time to Hollywood“ zu. Jugendliche stellten dabei mehrere bekannte Szenen aus der Filmwelt dar wie „Space Taxi“ oder der legendäre Tanz bei „Dirty Dancing“.

Das Highlight des Bunten Abends gehörte den „Funky Diamonds“. Mit ihrem Showtanz „Welcome to Wonderland“ entführten die Mädels das Publikum vom ersten Moment an in ein tänzerisches Wunderland. Die perfekt in Szene gesetzte Choreographie zum Welthit von Lady Gaga „Just Dance“ bis hin zu „Party Rock Anthem“ von LMFAO ließ nichts vermissen. Eine nahezu perfekte Umsetzung mit einer beeindruckenden Beinarbeit bescherte ihnen mehrfach Jubelrufe. In weißen Tops und einem Hauch von Sex-Appeal zogen sie sämtliche Blicke auf sich und gönnten den Weilheimern keine Verschnaufpause.

Originell zeigten sich die „Blues Brothers“ aus Hollywood. Sie legten für die Weilheimer Superstars den roten Teppich aus und ehrten diese in verschiedensten Kategorien. „Das Lebenswerk“ ging dabei an Grüner.

Der Abschluss gehörte den „Notenchaoten“, ehe die Band „Flirts“ aus Dauchingen die Narren mit Partyhits und Schlagern bis weit nach Mitternacht musikalisch versorgte.

Weitere Bilder vom Bunten Abend aus Weilheim gibt es unter

www.schwaebische.de/tuttlingen.