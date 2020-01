Die Frauengymnastikgruppe des TB Weilheim hat ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Mit der Möglichkeit, in der Jahnhalle Gymnastik für Frauen anzubieten, wurde die Gruppe 1979 gegründet, so eine Pressemitteilung. Heute sind noch elf Frauen aus der Gründungsgruppe aktiv und trainieren regelmäßig am Donnerstag ihre Fitness. Achim Grüner als TB-Vorstand ehrte sie für 40 Jahre mit einem kleinen Geschenk: Siegtrud Dreher, Luitgard Martin, Friedhilde Dreher, Renate Dreher, Irene Zepf, Ingrid Bacher, Marie Luise Ragg, Bärbel Kessler, Mina Kupferschmid, Barbara Merz sowie Brigitte Martin, die auf dem Bild fehlt. Bei der Feier im Turnerheim wurden viele Erinnerungen wach, und mit derzeit 20 aktiven Frauen wird die Gruppe weiter Freude am Sport haben. Die nächste Turnstunde ist am Donnerstag, 9. Januar, um 19.15 Uhr.