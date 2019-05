Mit einem Tag der offenen Tür hat die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Weilheim allen Interessierten den Blick hinter die Kulissen gewährt und ihnen spannende Höhepunkte mit mehreren Vorführungen geboten.

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Weilheim ihre Türen für die Bürgerschaft öffnete. Am vergangenen Sonntag war es dann wieder soweit. „Wir wollten mit dieser Veranstaltung für uns Werbung machen mit dem Hintergedanken, neue Leute zu gewinnen“, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rietheim-Weilheim Jürgen Vosseler unserer Zeitung und ergänzte: „Wer sind wir, was tun wir und was haben wir?“ – All diese Fragen beantwortete die Kameraden der Feuerwehrabteilung am Tag der offenen Tür, der mit einem Frühschoppen begann.

Viele Familien folgten der Einladung. Als Besuchermagnet stellte sich die Drehleiter heraus, die am vergangenen Sonntag bis auf 28 Meter ausgefahren und von der Gosheimer Wehr gestellt wurde. Für Klein und Groß ging es im Korb hoch hinaus über Weilheim. Bei bester Sicht erhielten sie einem kilometerweiten Blick in die Landschaft.

Fettexplosion für viele Besucher ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt war für viele auch die Fettexplosion. Vor den Augen der Zuschauer wurde Fett erhitzt bis es brannte. Danach demonstrierte die Wehr was passiert, wenn man es versucht mit Wasser zu löschen. Spätestens nach der Explosion sollten alle Anwesenden gelernt haben, dass Fett nie mit Wasser gelöscht werden darf, denn sonst „steht die ganze Küche in Flammen“, weiß Vosseler.

Ähnliches passierte mit einer Deo-Spray-Dose, die ebenso erhitzt wurde – bis zum unüberhörbaren lauten Knall. Mit dieser Vorführung wurde aufgezeigt, dass eine Deo-Spray-Dose oder ähnliches aufgund der Explosionsgefahr beispielsweise nie im Auto bei Hitze und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden darf.

Bei Schau kommt schweres Gerät zum Einsatz

Als Höhepunkt simulierten die Kameraden einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Mit Martinshorn und Blaulicht rückte die Feuerwehr zum Unfallauto und setzte schweres Gerät ein. Während zwei Feuerwehrleute als Brandschutz das Auto mit einem Feuerwehrschlauch unter Beobachtung hielten, war der Rettungstrupp mit schweren Geräten wie Schere und Spreizer am Auto zugange, trennten Türen ab und verwandelten den Wagen innerhalb von Minuten zu einem Cabrio, indem sie auch das Dach abtrennten, um eine patientenschonende Rettung zu ermöglichen. Ein weiterer Feuerwehrmann betreute den Verletzten im Auto. Jörg Neubauer von der Feuerwehr beschrieb und erklärte den Zuschauern parallel den Vorgang. Nachdem sich die Kameraden Zugang zu dem Verunglückten verschafften, wurde dieser mit einer Liege abtransportiert. Für diese Vorführung gab es großen Applaus aller Zuschauer.

Kommandant zufrieden mit der Veranstaltung

Mit einer Hüpfburg, Verpflegung, einer Bilderausstellung und der Besichtigung aller Räumlichkeiten und Fahrzeuge rundete die Feuerwehrabteilung ihren Tag der offenen Tür ab, der laut Vosseler ein voller Erfolg war: „Ich bin mit der Durchführung unserer Veranstaltung sehr zufrieden. Wir hatten einen Besucheransturm und die Leute zeigten Interesse an unserer Arbeit. Der Tag der offenen Tür hat sich für uns sehr gelohnt“, so das Fazit des Kommandanten.