Familiennachmittag beim Turnerbund Weilheim

Endlich, nach drei Jahren konnten die jungen TB-Sportler, am zweiten Advent, ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Gästen wieder einmal zeigen, was sie in den Übungsstunden gelernt haben. Nach dem gemeinsamen Einmarsch der Kinder und einer kurzen Gymnastik, begrüßte Vereinsvorstand Achim Grüner die TB-Familie.

Als erstes durften die Kinder vom Vorschulturnen auf die Bühne. Sie zeigten einen Bewegungstanz auf das Lied „Gehen wie ein Roboter“. Nach ihrem Auftritt durfte Achim Grüner das „Mini-Sportabzeichen der Württembergischen Sportjugend“ an 21 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren überreichen, dieses haben sie in den Übungsstunden vor der Nikolausfeier gemacht.

Es folgte ein turbulenter Auftritt mit Kasten, Sprungbrett und Trampolin vom Schülerturnen. Thomas Zepf und Achim Grüner hatten nun die freudige Aufgabe, 22 Jungen Sportlern (bis 14 Jahre) das „Deutsche Sportabzeichen“ zu verleihen.

Nun waren die HSG-Minis-Weilheim mit einem Bewegungsparcours dran. Die Gruppe „Sports, Dance and Fun for Girls“ unterhielt das Publikum mit einem flotten Tanz. Weiter ging es mit einer Staffel für die Kinder, die Lust auf Bewegung hatten. Da die Abteilung Lauftreff wieder in gewohnter Weise die Bewirtung übernommen hatte, nutzte Abteilungsleiterin Inge Heizmann die Gelegenheit, die im Sommer abgelegten Laufabzeichen (34 dieses Jahr) an die anwesenden Lauftreffler zu übergeben.

Zum Abschluss begeisterte dann noch die Gruppe „Vertikaltuch“ mit einer akrobatischen Vorführung. Dann war es soweit, die Kinder versammelten sich wieder auf der Bühne und das gemeinsame Lied „Lasst uns froh und munter sein“ leitete den von unseren Kleinen sehnlichst erwarteten Auftritt des Nikolaus ein. Nach der Rede des Nikolaus und der Bescherung konnten die zahlreichen Gäste den Nachmittag in der vom Lauftreff bewirteten Halle in geselliger Runde ausklingen lassen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Sponsoren, Kuchenspendern und allen Helfern, die diesen Familiennachmittag möglich gemacht haben.