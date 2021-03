Landwirtschaftlichem Familienbetrieb bereitet der Milchpreis Sorgen

Familienbetrieb

Einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, ist fordernd. Auf dem Öschlehof packt deshalb die ganze Familie mit an. „Wenn alle zusammen helfen und die Stunden nicht fürchten, dann ist es machbar. Wer aber vermehrt an Urlaub denkt und an eine 35- bis 40-Stunden-Woche, der hat in der Landwirtschaft nichts verloren“, sagt Peter Marquardt und lacht. Einen schöneren Beruf könne er sich trotzdem nicht vorstellen. Gerade in Zeiten von Corona. Denn während andere Familien mit der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf kämpfen, ist das im Familienbetrieb überhaupt kein Problem – so sind auch die Enkel auf dem Hof immer dabei. Für Sohn Ralf Marquardt sei schon früh klar gewesen, dass er den Betrieb einmal von seinem Vater übernehmen möchte.