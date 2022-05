Erstkommunion in Weilheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 1. Mai 2022 haben zehn Kinder aus Rietheim-Weilheim von Pfarrer Carsten Wagner die Erste heilige Kommunion empfangen unter dem Leitwort „Gottes Liebe ist wie ein bunter Regenbogen“. Barthelmes Viviana, Brenner Luis, Butsch Kilian, De Pascalis Louis, Dreher Fabian, Meinig Mona, Müller Sophia, Pajakic Noah, Rack Leon und Seeh Hendrik. Ein herzlicher Dank an Pfarrer Wagner, Ute Ruf, Alexander Krause, Isabella Mayer-Bertelmann und Susanne Herwig, sowie an die Musikkapelle, Maria Münch, Atanaska Seeger und den Chor für die musikalische Umrahmung.