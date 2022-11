Erfolgreiche Lokalschau in Rietheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, fand die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z388 Rietheim in der Gemeindehalle Rietheim statt. Gezeigt und bewertet wurden verschiedenste Geflügel- und Kaninchenrassen. In der Kategorie „Geflügel“ wurde Heinz Helbig mit seinen Zwerg-Rheinländern Vereinsmeister. Den Vereinsmeistertitel bei den Kaninchen erhielt Werner Storz mit der Rasse „Angora“. Ebenfalls wurde Werner Storz mit dem Landesverbands-Ehrenpreis des LV der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern ausgezeichnet.

Rund um die Ausstellung von Enten, Fasanen, Tauben, Wachteln, verschiedenen Hühner- und Kaninchenrassen (insgesamt 20 Rassen) bot der Kleintierzuchtverein ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie. Die Schlachtplatte sowie die große Tombola waren ausverkauft und auch die großartigen Torten und Kuchen fanden reißenden Absatz.

Die Lokalschau in Rietheim ist das Highlight des Kleintierzuchtvereins Z388 Rietheim-Weilheim und findet traditionsgemäß einmal jährlich am Wochenende des Volkstrauertages statt. Neben dieser Veranstaltung bewirtet der Kleintierzuchtverein in den Sommermonaten Juli und August an seinem Hasenheim am Faulenbach die Gäste mit leckeren Kuchen und einem Vesper. Rund um das Hasenheim betreut der Kleintierzuchtverein seine Anlagen mit Ställen und einem öffentlichem Spielplatz. Die Ställen werden von den Mitgliedern für die Haltung von Kaninchen und Hühnern genutzt und stehen gerne auch neuen Mitgliedern zur Verfügung.