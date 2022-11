Entlassungen vs. offene Stellen: Marquardt befindet sich im Wandel

Um in Krisenzeiten die Beschäftigung zu sichern, können sich Betriebe verschiedener tarifpolitischer Instrumente bedienen. Dazu zählen beispielsweise Kurzarbeit, Arbeitszeitkonten oder aber der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung. Dies wird auf einem Informationsblatt der IG Metall zum Thema Beschäftigungssicherung erklärt. Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung (TV Besch) gibt es im Bereich der Metall- und Elektroindustrie demnach seit 1994. Das Ziel: Arbeitsplätze sollen durch Absenkung der Arbeitszeit gesichert werden.

Im Westen Deutschlands kann die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 30 Stunden gesenkt werden. Wie die IG Metall informiert, kann der TV Besch unter anderem eingesetzt werden, „wenn es keinen Anspruch auf Kurzarbeit (mehr) gibt“. Das kann für das ganze Unternehmen, aber auch nur für Teile des Betriebs erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen dürfen währenddessen nicht ausgesprochen werden, schreibt die IG Metall. „Sollte dennoch eine betriebsbedingte Kündigung erfolgen, wird diese – je nach Tarifgebiet – frühestens mit dem Ende der Absenkung der Arbeitszeit oder auch erst zwei Monate nach Ende der Absenkung der Arbeitszeit wirksam. Durch Kündigung ausscheidende Beschäftigte erhalten rückwirkend das volle Entgelt“, heißt es auf dem Infoblatt weiter.

„Der Vorteil für die Beschäftigten liegt darin, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten. Der Vorteil für den Arbeitgeber liegt darin, dass er auf eine schwache Auftragslage mit entsprechend niedrigerem Arbeitseinsatz reagieren kann“, zählt die IG Metall auf. Der Arbeitgeber spare sich die Lohnkosten für die abgesenkte Arbeitszeit, also auch den Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben, gleichzeitig bewahre er sich damit seine personellen Kapazitäten und das Know-How der Beschäftigten. Anders als bei der Kurzarbeit sei kein aufwendiges Antragsverfahren notwendig, heißt es auf dem Infoblatt weiter.

Nachteil für die Arbeitnehmer ist, dass sie erheblich weniger Geld bekommen als normal, was sich wegen der verringerten Sozialabgaben auch negativ auf die gesetzliche Rente auswirke. „Für den Betrieb dagegen entsteht wegen der proportionalen Absenkung von Arbeitszeit und Entgelt eine Einsparung in vollem Umfang. Das bedeutet, dass die Krisenlasten 1:1 auf die Beschäftigten übertragen werden“, erklärt die IG Metall. „Der Nachteil für den Arbeitgeber ist, dass die Arbeitszeit ,nur’ auf 30 Stunden reduziert werden kann. Damit ist das Instrument vom Volumen her begrenzt, anders als das Instrument Kurzarbeit.“