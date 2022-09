Einschulung Grundschule Rietheim-Weilheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Einschulung der neuen Erstklässler fand an der Grundschule Rietheim-Weilheim am Donnerstag, 15. September, statt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst gab es eine bunte und abwechslungsreiche Einschulungsfeier in der Gemeindehalle. Danach durften die Kinder mit ihren Lehrerinnen Frau Metzger (Klasse 1a) und Frau Wolf (Klasse 1b) in ihre erste Unterrichtsstunde.