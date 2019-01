Dritte Sporthalle in Rietheim-Weilheim: Bewerber rügt Verfahren

Bis Mittwoch haben interessierte Investoren die Möglichkeit gehabt, sich für den Bau der dritten Sporthalle in Rietheim-Weilheim zu bewerben. Diese Frist wurde nun auf 12. Februar, 11 Uhr, verschoben. Der Grund: „Ein Bewerber hatte Einwände zu einem bestimmten Punkt“, erklärte Rietheim-Weilheims Bürgermeister, Jochen Arno, auf Nachfrage unserer Zeitung. Und diese hätten bis zum Ablauf der ursprünglichen Frist nicht geklärt werden können.

In einem Anwaltsschreiben, das zusammen mit der Ausschreibung zur Investorensuche auf der Seite der Deutschen eVergabe einsehbar ist, werden die Bewerber über diesen Schritt informiert. Die Deutsche eVergabe bietet eine Plattform, auf der ausschreibende Stellen der öffentlichen Hand und Bieter elektronische Vergaben durchführen können. Das Schreiben stammt von den Rechtsanwälten Achim Zimmermann und Kai-Uwe Schenek von der Kanzlei Iuscomm in Stuttgart. Letzterer hatte bei der Podiumsdiskussion zum Bau der dritten Sporthalle in der Rietheimer Gemeindehalle im Juli 2018 das Interessenbekundungsverfahren erläutert.

In dem Anwaltsschreiben wird der Bewerber zitiert. Es heißt, dass als Mindestkriterien für die Referenzen der Bewerber unter anderem eine „Gebäudeplanung Sporthalle“ gefordert werde. Durch dieses Mindestkriterium werde „der Wettbewerb unnötig eingeschränkt“. Und weiter: „Eine Sporthalle ist eine Unterart einer Industriehalle. Bewerber, die Industriehallen vergleichbarer Größe geplant haben, sind ebenso geeignet zur Planung einer Sporthalle wie Bewerber, die Sporthallen geplant haben.“ Außerdem gelte das Mindestkriterium nicht, da es nicht als „geforderter Mindeststandard in der EU-Bekanntmachung veröffentlicht wurde“. Der Bewerber fordert, diesen Punkt entsprechend anzupassen und die Frist zu verlängern.

Die Anwälte schreiben, dass diese Bieterrüge nicht fristgerecht beantwortet werden konnte. Die Rüge ist eine förmliche Beschwerde im Rahmen eines Vergabeverfahrens. Diese kommt zum Tragen, wenn ein Bieter meint, der Vergabestelle sei ein Verfahrensfehler unterlaufen. Mit seinen Bedenken kann er sich dann an die Vergabestelle wenden. Das hat im Fall von Rietheim-Weilheim zur Folge, dass die Frist für Bewerber verlängert wurde, um die Einwände zu klären.

Wie viele Bewerber sich bis Mittwoch gemeldet haben, um wen es sich handelt und woher diese stammen, verriet Arno nicht. Nach einer Vorprüfung durch den Rechtsanwalt werde dann der Gemeinderat anhand eines Anforderungskatalogs entscheiden, wer den Zuschlag erhält, erklärt er das weitere Vorgehen. So schnell wie möglich soll das Ergebnis der Investorensuche bekannt gegeben werden.