Dritte Sporthalle: Frist für Angebot bis Juni verlängert

Die Frist, innerhalb der die Investoren für den Bau der dritten Sporthalle ihr Angebot abgeben sollten, ist erneut verlängert worden. Darüber hat Rietheim-Weilheims Bürgermeister Jochen Arno in der Gemeinderatssitzung informiert und einen Überblick über die Entwicklungen gegeben. Denn Bürger hätten bemängelt, dass sich das Verfahren so lange hinziehe.

Nach dem Bürgerentscheid im Sommer 2018 stand fest: 65 Prozent aller Wähler stimmten für das Interessenbekundungsverfahren und damit für eine Investorenlösung. Daraufhin seien die Planungen vorangetrieben worden. In der Gemeinderatssitzung im November wurde der Kostenrahmen von mehr als sechs Millionen Euro netto für den Neubau festgesteckt. Anfang Dezember 2018 wurde das Vorhaben europaweit ausgeschrieben und die Frist auf den 16. Januar gelegt. Einen Tag vorher, berichtet Arno, habe ein Bewerber das Verfahren gerügt, da er Einwände zu einem Punkt gehabt habe (wir berichteten). So wurde die Frist auf 12. Februar verlängert. „Wir haben Bewerber gehabt“, sagte Arno in der Sitzung. Wie viele, wollte er im Gespräch mit unserer Zeitung nicht sagen. Bis zum 18. April hätten die Bewerber eigentlich ein erstes Angebot abgeben müssen. Einige Tage zuvor, so Arno, sei ein Antrag auf Fristverlängerung eingegangen. „Ein Bewerber möchte etwas prüfen und intensiver berechnen. Dafür braucht er mehr Zeit“, erklärt Arno im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hätte die Gemeinde auf die Frist vom 18. April beharrt, wäre der Bewerber ausgeschieden. Das wollte die Gemeinde laut Arno nicht. Die Frist wurde bis 5. Juni verlängert. Dann gehe es in die Verhandlungsphase. Am Ende steht die Abschlussvereinbarung, der der Gemeinderat zustimmen müsse. Eine Zustimmung wäre gleichzeitig der Startschuss für den Hallenbau, erklärte Arno.