Drei Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Ein 74-jähriger VW-Fahrer ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Einmündung der Friedrichstraße zur Bahnhofstraße mit einem BMW zusammengeprallt. Der VW-Fahrer befuhr die Friedrichstraße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 44-Jährige, die mit ihrem BMW auf der Bahnhofstraße fuhr, und prallte dem Wagen in die Seite, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß wurden die VW-Fahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer sowie der VW-Fahrer leicht verletzt und wurden von den Rettungskräften vor Ort versorgt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.