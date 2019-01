„Die schrillen Fehlaperlen“ geben in Rietheim Gas

Rund 350 Besucher hatten am Samstagabend in der Rietheimer Gemeindehalle großen Spaß mit der Comedy-Truppe „Die Schrillen Fehlaperlen“. Mit ihrem Programm „Liebe, Frust und Leberwurst“ starteten sie voller Power in die Fasnetszeit.

Der Gesangverein Eintracht Rietheim war Veranstalter des Abends. Ihren eigenartigen Namen beschreibt die Comedy-Truppe auf ihrer Webseite so: „Schrill“ ist das Programm, „Fehla“ ist der Bach in ihrem Dorf Neufra und „Perlen“ – das spreche für sich.

Es sind vier temperamentvolle Damen und der „eingeheiratete“ Herr mit Gitarre: Ferdi Riester sowie Karin Daikeler, Bianca Henkel, Tine Riester und Moni Schultz. Sie heizten gleich zu Beginn tüchtig ein. Köstlich das erste Lied des „Quotenmannes“, mit dem er den hilflosen Einkauf eines Mannes in einem Supermarkt beschreibt – nach der Melodie von „In the Getto“. Mit jedem Kostüm wurden die Frauen noch schöner, meinte der Gitarrist, und unterhielt das Publikum während der Umkleidepausen der vier Frauen.

Mit ihrem Lied „Unter jeder Steppdecke kann ein Depp stecken“ provozierten sie das männliche Geschlecht, doch relativierten dies gleich mit „Lieber `nen Depp als gar keinen Mann“. Sie sangen – natürlich mit eigenem Text – über Cocktail-Eskapaden zu „Rum und Coca-Cola“ oder kreierten einen neuen Mamma-Mia-Song mit „Kaloria“.

Dem Publikum, das sich köstlich amüsierte und die Truppe kräftig unterstützte, wurde zwischendurch vom Klasse-Gitarristen mit solistischen Einlagen gezeigt, dass der Unterschied zwischen Schwäbisch und einer afrikanischen Sprache gar nicht so groß sei. Er schmetterte Flamencotöne für Tante Helga, die mit ihren 58 Jahren nicht mehr asketisch leben will. So sucht sie sich in Spanien ihre Liebhaber, unter anderem José, den Helden vom „Kanapee“.

Im Duett machten sich Tine und Ferdi Riester deftig über „Winde“ lustig und erklärten: „Es muss euch nicht gefallen“. Am Ende stellten „Die Schrillen Fehlaperlen“ noch ihr neues Lied über die Heimat („der schönste Arsch der Welt zwischen Wald und Feld“) für das nächste Programm vor – die Besucher in Rietheim waren ihr Testpublikum, das den Song begeistert aufnahm.